Presupuesto 2026: el Gobierno impulsa una reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresa

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados continuó esta mañana con el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que incluye un capítulo clave sobre la política laboral del Gobierno nacional. En la reunión, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, presentó los lineamientos de la reforma laboral que la administración de Javier Milei prevé implementar en la segunda mitad de su gestión, y que introduce cambios sustanciales en la forma de negociar salarios y convenios colectivos.