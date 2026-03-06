Teatro, tango y ajedrez: el MUNT abre sus talleres 2026 para todas las edades

Tango en dos turnos

El Taller de Tango iniciará en abril y estará a cargo de la profesora Mariana García. Se dictará en dos horarios: Jueves de 9 a 11 y martes de 18:30 a 20:30. La propuesta está abierta a principiantes y a quienes ya tengan recorrido en la danza. La cuota mensual también es de $ 40.000.