Teatro, tango y ajedrez: el MUNT abre sus talleres 2026 para todas las edades

La programación incluye grupos por edades, docentes especializados y modalidad anual. Las inscripciones ya están abiertas.

AGENDA 2026. Hay propuestas artísticas desde marzo en pleno centro. / PEXELS AGENDA 2026. Hay propuestas artísticas desde marzo en pleno centro. / PEXELS
Hace 1 Hs

El año cultural empieza con movimiento en el centro tucumano. El Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT) lanzó su propuesta de talleres 2026 con opciones pensadas para niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Teatro, Tango y Ajedrez forman parte de la agenda que comenzará entre marzo y abril en su sede de San Martín 1545.

La programación mantiene un formato anual y busca abrir el museo a la comunidad con actividades sostenidas en el tiempo. La idea es que el espacio no sea solo sala de exposiciones, sino también punto de encuentro y formación.

Teatro para todas las edades

El Taller de Teatro comenzará en marzo y estará coordinado por Fabio Velásquez. Se organizará en tres grupos:

Infancias (5 a 11 años): martes de 18 a 20.

Adolescentes: viernes de 18 a 20.

Adultos: jueves de 19 a 21.

Las clases incluyen construcción de personajes, improvisación y trabajo con emociones. No se exige experiencia previa. La cuota mensual es de $ 40.000.

Tango en dos turnos

El Taller de Tango iniciará en abril y estará a cargo de la profesora Mariana García. Se dictará en dos horarios: Jueves de 9 a 11 y martes de 18:30 a 20:30. La propuesta está abierta a principiantes y a quienes ya tengan recorrido en la danza. La cuota mensual también es de $ 40.000.

Ajedrez para entrenar la mente

El Taller de Ajedrez, coordinado por Jorge Juárez, se dictará los lunes de 18:30 a 20:30. Está destinado a personas desde los 10 años en adelante. Se pide asistir con juego propio. La cuota mensual es de $ 40.000.

Cómo inscribirse a los talleres

Las inscripciones se realizan en la sede del museo, de 9 a 12 y de 17 a 20. También se puede consultar al (0381) 4975503. Como requisito, se solicita fotocopia de DNI.

Con esta agenda, el MUNT reafirma su lugar dentro de la escena cultural tucumana. En un contexto donde los espacios de formación artística resultan clave para jóvenes y estudiantes, la propuesta 2026 invita a ocupar el museo, aprender algo nuevo y sumar comunidad durante todo el año.

