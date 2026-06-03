Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

En la antesala del Mundial 2026, la expectativa de los hinchas argentinos no solo gira en torno al rendimiento de la Selección dirigida por Lionel Scaloni. Como ocurre en cada Copa del Mundo, las historias que rodean al plantel también captan la atención del público, y una de ellas tiene como protagonista a Giulia Ciancio, pareja del defensor Leonardo Balerdi.