Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza
Giulia Ciancio, pareja del defensor Leonardo Balerdi, se convirtió en una de las figuras más comentadas del Mundial 2026. La modelo italiana despierta admiración en redes sociales y acompaña al jugador de la Selección Argentina en la máxima cita del fútbol.
Resumen para apurados
- En el Mundial 2026, la modelo Giulia Ciancio, pareja del defensor argentino Leonardo Balerdi, se volvió viral en redes por su belleza mientras acompaña al jugador en el torneo.
- Ciancio destaca en la moda internacional con marcas prestigiosas, mientras Balerdi, figura del Marsella, es el primer jugador de San Luis convocado a un Mundial de mayores.
- El impacto digital de Ciancio la posiciona como una de las figuras más comentadas fuera de la cancha, atrayendo la atención mediática junto al debut mundialista del defensor.
En la antesala del Mundial 2026, la expectativa de los hinchas argentinos no solo gira en torno al rendimiento de la Selección dirigida por Lionel Scaloni. Como ocurre en cada Copa del Mundo, las historias que rodean al plantel también captan la atención del público, y una de ellas tiene como protagonista a Giulia Ciancio, pareja del defensor Leonardo Balerdi.
La modelo italiana se convirtió en una de las figuras más comentadas en redes sociales durante la previa mundialista. Su aparición junto al futbolista argentino despertó elogios y rápidamente comenzó a ser señalada por muchos aficionados como una de las mujeres más bellas vinculadas a la cita futbolística que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Quién es Giulia Ciancio, la modelo que acompaña a Leonardo Balerdi
Giulia Ciancio desarrolla una destacada carrera en el mundo de la moda internacional. Su imagen ha estado asociada a importantes campañas publicitarias y fue convocada por reconocidas agencias del sector gracias a su presencia y trayectoria profesional.
La joven italiana trabajó para marcas de prestigio y también protagonizó producciones editoriales que fortalecieron su perfil dentro de la industria. Su elegancia y estilo la llevaron a ganar notoriedad en distintos eventos vinculados al deporte y el espectáculo.
En las últimas semanas, numerosas publicaciones y comentarios en redes sociales resaltaron su belleza, ubicándola entre las parejas más admiradas de los futbolistas que participan del Mundial 2026.
Leonardo Balerdi, una de las apuestas de Scaloni para la Copa del Mundo
Mientras Giulia Ciancio acapara miradas fuera del campo de juego, Leonardo Balerdi se concentra en uno de los desafíos más importantes de su carrera. El defensor nacido en Villa Mercedes, San Luis, integra la nómina de la Selección Argentina que buscará defender el prestigio conseguido en los últimos años.
Formado en Sportivo Pueyrredón y posteriormente surgido de Boca Juniors, el zaguero construyó una sólida carrera en Europa. Tras su paso por el Borussia Dortmund de Alemania, se consolidó en el Olympique de Marsella de Francia, donde llegó a convertirse en capitán del equipo.
Además, Balerdi logró un hito para su provincia al transformarse en el primer futbolista sanluiseño en formar parte de un plantel argentino en una Copa del Mundo de mayores.