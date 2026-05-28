EspectáculosFamosos

“Me cuesta verla”: Diego Ramos contó por qué rechazó una invitación de Tini Stoessel

El actor, que interpretó al padre de la artista en el éxito de Disney, recordó los inicios de la cantante y confesó el particular motivo por el cual prefiere no asistir a sus conciertos.

“Me cuesta verla”: Diego Ramos contó por qué rechazó una invitación de Tini Stoessel
Foto: eltrece
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Diego Ramos reveló este miércoles en una radio argentina que rechaza ir a los shows de Tini Stoessel, su hija de ficción en Violetta, porque le da vergüenza verla como una adulta.
  • Ambos trabajaron juntos entre 2012 y 2015 en la exitosa serie de Disney 'Violetta', donde Ramos interpretaba a su padre cuando la cantante tenía apenas 15 años.
  • El actor mantiene un buen recuerdo de la artista y no descarta asistir a futuros eventos personales como su boda, aunque admite que le sigue costando asimilar su madurez.
Resumen generado con IA

“Violetta” fue un éxito sin precedentes para la industria nacional y Disney. Con el protagónico de Tini Stoessel, la tira tuvo un cast internacional que ganó popularidad en todo el mundo. Diego Ramos, una de las figuras principales y padre de la primera actriz en la novela, contó cómo está su vínculo hoy en día. En diálogo con Mario Pergolini, sorprendió al revelar por qué no va a los shows de Tini, pese a las invitaciones que recibe.

Diego Ramos explotó contra el programa de Andy Kusnetzoff

Diego Ramos explotó contra el programa de Andy Kusnetzoff

En 2012, Disney estrenó “Violetta” que estuvo al aire por casi tres años hasta 2015. Ramos interpretó a Germán Castillo, padre de Violetta, por lo que pasó horas de grabación junto a Stoessel. El vínculo comenzó cuando ella tenía solo 15 años y transitaba sus primeros años con tal nivel de exposición mediática.

Por qué Diego Ramos no va a los shows de Tini

No es la primera vez que se pregunta por la relación que quedó entre Tini y Diego Ramos, su padre ficcional. Tampoco es la primera que él reconoce no tener un vínculo fluido con quien fuera su hija de telenovela. Este miércoles, en “Otro día perdido”, retomó el tema y también habló sobre alguna expectativa por el casamiento de Stoessel con Rodrigo De Paul.

Pese a que la relación parece haber terminado en orden, no se extendió en el tiempo. Ramos dijo no ver demasiado a la actriz, pero reconoció que sí recibe gestos de su parte. “Sí me invitaron el año pasado a ‘Futttura’, ese megaevento que hizo”, detalló. Sin embargo, eligió perderse el que fue uno de los mayores shows del año en Buenos Aires.

“No fui porque me dio vergüenza”, reconoció el actor. Incrédulo, Pergolini repreguntó por su ausencia en “Futttura”. “¡Pero vos sos el papá!”, bromeó el conductor. “No fui porque me dio vergüenza”, reconoció Ramos. Enseguida contó que, al conocer a Tini desde sus 14 años, le resulta shockeante verla en su actualidad, convertida en una mujer.

El shock de Diego Ramos por los shows de Tini

Las consideraciones del equipo de Stoessel siguen llegando a Ramos, que se convirtió en uno de sus primeros compañeros adultos. Por su parte, él reconoció su dificultad para verla hoy, con 29 años cumplidos.

“Trabajamos juntos los primeros tres o cuatro años de su carrera artística. Súper talentosa”, sostuvo y, a la vez, se sinceró: ”Me cuesta verla tan mujer, me cuesta. Ahí entiendo lo que piensan los padres con sus nenas”.

Conductor e invitado hablaron también sobre las posibilidades de ser invitados al casamiento de la joven artista con De Paul. Pergolini desafió a su invitado a asistir y llevarlo como su “más 1”. “Yo lloro, mínimamente. Sigue siendo la nena”, admitió el actor.

Temas Mario PergoliniRodrigo De PaulTini Stoessel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes
2

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción
3

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven
4

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura
5

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

Ranking notas premium
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
1

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
4

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
5

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Más Noticias
Alimentación consciente: qué es el mindfulness y por qué una psicóloga recomienda entrenarlo

Alimentación consciente: qué es el mindfulness y por qué una psicóloga recomienda entrenarlo

Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Córdoba: la Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

Jaldo: “El adversario electoral es La Libertad Avanza y nadie más”

Jaldo: “El adversario electoral es La Libertad Avanza y nadie más”

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Comentarios