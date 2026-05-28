“Me cuesta verla”: Diego Ramos contó por qué rechazó una invitación de Tini Stoessel

Resumen para apurados
- Diego Ramos reveló este miércoles en una radio argentina que rechaza ir a los shows de Tini Stoessel, su hija de ficción en Violetta, porque le da vergüenza verla como una adulta.
- Ambos trabajaron juntos entre 2012 y 2015 en la exitosa serie de Disney 'Violetta', donde Ramos interpretaba a su padre cuando la cantante tenía apenas 15 años.
- El actor mantiene un buen recuerdo de la artista y no descarta asistir a futuros eventos personales como su boda, aunque admite que le sigue costando asimilar su madurez.
“Violetta” fue un éxito sin precedentes para la industria nacional y Disney. Con el protagónico de Tini Stoessel, la tira tuvo un cast internacional que ganó popularidad en todo el mundo. Diego Ramos, una de las figuras principales y padre de la primera actriz en la novela, contó cómo está su vínculo hoy en día. En diálogo con Mario Pergolini, sorprendió al revelar por qué no va a los shows de Tini, pese a las invitaciones que recibe.
En 2012, Disney estrenó “Violetta” que estuvo al aire por casi tres años hasta 2015. Ramos interpretó a Germán Castillo, padre de Violetta, por lo que pasó horas de grabación junto a Stoessel. El vínculo comenzó cuando ella tenía solo 15 años y transitaba sus primeros años con tal nivel de exposición mediática.
Por qué Diego Ramos no va a los shows de Tini
No es la primera vez que se pregunta por la relación que quedó entre Tini y Diego Ramos, su padre ficcional. Tampoco es la primera que él reconoce no tener un vínculo fluido con quien fuera su hija de telenovela. Este miércoles, en “Otro día perdido”, retomó el tema y también habló sobre alguna expectativa por el casamiento de Stoessel con Rodrigo De Paul.
Pese a que la relación parece haber terminado en orden, no se extendió en el tiempo. Ramos dijo no ver demasiado a la actriz, pero reconoció que sí recibe gestos de su parte. “Sí me invitaron el año pasado a ‘Futttura’, ese megaevento que hizo”, detalló. Sin embargo, eligió perderse el que fue uno de los mayores shows del año en Buenos Aires.
“No fui porque me dio vergüenza”, reconoció el actor. Incrédulo, Pergolini repreguntó por su ausencia en “Futttura”. “¡Pero vos sos el papá!”, bromeó el conductor. “No fui porque me dio vergüenza”, reconoció Ramos. Enseguida contó que, al conocer a Tini desde sus 14 años, le resulta shockeante verla en su actualidad, convertida en una mujer.
El shock de Diego Ramos por los shows de Tini
Las consideraciones del equipo de Stoessel siguen llegando a Ramos, que se convirtió en uno de sus primeros compañeros adultos. Por su parte, él reconoció su dificultad para verla hoy, con 29 años cumplidos.
“Trabajamos juntos los primeros tres o cuatro años de su carrera artística. Súper talentosa”, sostuvo y, a la vez, se sinceró: ”Me cuesta verla tan mujer, me cuesta. Ahí entiendo lo que piensan los padres con sus nenas”.
Conductor e invitado hablaron también sobre las posibilidades de ser invitados al casamiento de la joven artista con De Paul. Pergolini desafió a su invitado a asistir y llevarlo como su “más 1”. “Yo lloro, mínimamente. Sigue siendo la nena”, admitió el actor.