“Me cuesta verla”: Diego Ramos contó por qué rechazó una invitación de Tini Stoessel

“Violetta” fue un éxito sin precedentes para la industria nacional y Disney. Con el protagónico de Tini Stoessel, la tira tuvo un cast internacional que ganó popularidad en todo el mundo. Diego Ramos, una de las figuras principales y padre de la primera actriz en la novela, contó cómo está su vínculo hoy en día. En diálogo con Mario Pergolini, sorprendió al revelar por qué no va a los shows de Tini, pese a las invitaciones que recibe.