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Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron: los detalles del reencuentro

La noticia fue revelada por personas de su entorno y reavivó las versiones que surgieron en los últimos meses a partir de distintos gestos y apariciones públicas de la expareja.

Tras más de 20 años de historia, Facundo Arana y María Susini se dieron una nueva oportunidad
Tras más de 20 años de historia, Facundo Arana y María Susini se dieron una nueva oportunidad La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Facundo Arana y María Susini se reconciliaron en Argentina tras seis meses separados, decidiendo retomar su relación de más de dos décadas por el bienestar de su familia.
  • Tras distanciarse por una búsqueda personal de Susini, el contacto por sus tres hijos y recientes gestos públicos facilitaron un acercamiento gradual revelado por allegados.
  • Esta reconciliación reafirma a una de las parejas más queridas del espectáculo argentino, que continuará priorizando la armonía familiar y el perfil bajo ante la prensa.
Resumen generado con IA

Después de varios meses de distanciamiento y de rumores que circularon en el mundo del espectáculo, Facundo Arana y María Susini habrían decidido retomar su relación. La noticia se conoció seis meses después de que trascendiera la separación de la pareja, que construyó una historia de más de dos décadas y formó una familia junto a sus tres hijos.

La reconciliación fue dada a conocer en el programa televisivo LAM, donde se aseguró que ambos volvieron a acercarse recientemente y que el vínculo comenzó a reconstruirse de manera gradual.

Cómo fue el acercamiento entre Facundo Arana y María Susini

Según trascendió, la separación se produjo luego de que Susini manifestara la necesidad de atravesar una etapa personal diferente. Sin embargo, el contacto entre ambos nunca se perdió por completo debido a los lazos familiares que comparten.

Con el paso de los meses, distintas situaciones vinculadas a la familia habrían favorecido un reencuentro que terminó fortaleciendo nuevamente la relación. Aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas sobre esta nueva etapa, personas cercanas a la pareja aseguran que actualmente están juntos y enfocados en la crianza de sus hijos.

Las señales que alimentaron los rumores de reconciliación

Mucho antes de que se conociera la noticia, algunos gestos ya habían despertado especulaciones entre seguidores y medios de espectáculos.

Uno de ellos ocurrió durante el cumpleaños número 54 del actor. En aquella oportunidad, María Susini respondió con un afectuoso mensaje a una publicación de Arana en redes sociales, un detalle que no pasó inadvertido para quienes seguían de cerca la situación de la pareja.

También llamó la atención la presencia de la modelo en un recital donde el actor se presentó tocando el saxo. Consultado sobre esa situación, Arana destacó el cariño que mantienen y dejó en claro la importancia que Susini tiene en su vida.

En ese momento, el actor explicó que ya no convivían, aunque remarcó que seguían siendo una familia. Aquellas declaraciones fueron interpretadas como una muestra del fuerte vínculo que continuaban sosteniendo pese a la separación.

Una historia marcada por el perfil bajo

A diferencia de otras parejas del ambiente artístico, Facundo Arana y María Susini siempre eligieron mantener su vida privada lejos de los escándalos y las exposiciones mediáticas.

Incluso durante el período de separación, ambos priorizaron la armonía familiar y la crianza de sus hijos, manteniendo una relación cercana y respetuosa.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente la reconciliación. Sin embargo, las versiones sobre esta nueva oportunidad sentimental vuelven a poner el foco en una de las parejas más queridas y reservadas del espectáculo argentino.

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