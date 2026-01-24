Facundo Arana y María Susini se reencontraron en Mar del Plata e ilusionaron con una posible reconciliación

Los seguidores de la farándula argentina creen un poco menos en el amor para toda la vida desde que Facundo Arana confirmó su separación de María Susini. Después de 19 años de matrimonio y tres hijos en común, se habría terminado el amor para los dos. Pero luego del anuncio, la modelo publicó unas imágenes en su cuenta de Instagram donde se los vio compartiendo un momento distendido.
Según informó el panelista Pepe Ochoa para LAM, el fin de la relación habría estado motivado por una decisión de Susini. “Se terminó el amor… para ella. Él estaba para seguir”, contó al aire en el programa de Ángel De Brito. Más tarde, fue el propio Arana quien confirmó el alejamiento.
“Es un tema que venimos trabajando hace muchos años porque somos una familia. Queremos llevarnos bien y si es por mí, lo voy a hacer. Quiero recomponer la pareja porque la familia está perfecta”, comentó Arana en LAM. Aunque el actor le sugirió a Susini hacer una publicación para esclarecer la situación, ella se negó y prefirió mantenerse fuera del escándalo público como de costumbre.
Facundo Arana y María Susini juntos en Mar del Plata
A menos de 24 horas de que se anunciara la separación, Susini sorprendió mostrando que, pese a no estar juntos, pueden pasar una tarde en paz. En este sentido, dejó claro que está de acuerdo con las declaraciones del actor en LAM y que todo está bien en la familia. Los recién separados se encontraron en Mar del Plata, donde pasaron juntos una tarde de la mano de Ford, que los tuvo como invitados especiales para uno de sus eventos.
Susini compartió un video en el que etiquetó a Arana. “Travesía con la nueva Everest x Ford Argentina. ¡Gracias por este día increíble!”, escribió. En el reel que subió a Instagram se la ve feliz y sonriente, manejando una camioneta y disfrutando del show de la empresa. Pero eso no fue todo, porque Arana respondió a la publicación con cinco corazones rojos.
Al parecer, la modelo y el actor pasaron el día en los médanos junto a sus hijos. Susini mostró también un almuerzo donde, pese a que no se ve a Arana, sí se ve claramente que hay alguien más en la mesa. En un collage que subió, sí se ve al actor. Incluso ambos están posando, sonrientes y abrazando a una de sus hijas, junto a las camionetas de la marca.