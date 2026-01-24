Facundo Arana y María Susini se reencontraron en Mar del Plata e ilusionaron con una posible reconciliación

Facundo Arana y María Susini juntos en Mar del Plata

A menos de 24 horas de que se anunciara la separación, Susini sorprendió mostrando que, pese a no estar juntos, pueden pasar una tarde en paz. En este sentido, dejó claro que está de acuerdo con las declaraciones del actor en LAM y que todo está bien en la familia. Los recién separados se encontraron en Mar del Plata, donde pasaron juntos una tarde de la mano de Ford, que los tuvo como invitados especiales para uno de sus eventos.