Lisandro Catalán: "Vamos a convocar a los buenos, sin importar de que partido vengan"

"Acá no se trata de guapos, el poder es de la gente y si el año que viene, como creemos que va a pasar, la gente nos va a dar el poder a nosotros es para cambiar ese sistema. tenemos un proyecto para cambiar Tucumán de raíz, que fue una provincia motor del norte y fue destruida en los últimos cuarenta años y nuestro objetivo es arrancársela al sistema actual para devolverle la grandeza. Por eso tenemos que ganar la gobernación, las intendencias, llenar de violeta la Legislatura para hacer las transformaciones que hay que hacer", precisó.