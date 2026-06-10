Lisandro Catalán: "Vamos a convocar a los buenos, sin importar de que partido vengan"

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, líder de La Libertad Avanza en Tucumán, anunció que convocará a dirigentes de diversos partidos políticos para disputar el poder territorial al peronismo local.
- La estrategia surge tras denuncias de amenazas a militantes jóvenes y busca consolidar una base electoral propia frente a la resistencia de los intendentes tradicionales.
- Con miras a las próximas elecciones, LLA proyecta obtener la gobernación y la mayoría legislativa para implementar reformas estructurales profundas en Tucumán.
El titular de la Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, habló sobre los jóvenes libertarios frente a episodios de amenazas que surgieron, por ejemplo, en Delfín Gallo. "Habrá resistencias. Creo que hay una concepción histórica del peronismo de decir: el territorio es nuestro y aquí no viene nadie. Hay una cos nueva que en Tucumán, donde se generó un espacio político integrado por gente que está dispuesta a ir a fondo; es decir: el territorio es de los tucumano, no de ningún partido político y vamos a hablar con los tucumano cara a cara como lo venimos haciendo", resaltó.
"No nos vamos a quedar paralizados porque venga una delegada comunal a decir: soy guapa y acá no pasa nadie. Muchas veces se nos acercan los vecinos -remarcó- y nos dicen 'no me quiero acercar mucho porque mañana viene la represalia, pero los apoyamos, no aflojen y a esa gente la entiendo y tratamos de no exponerla".
El dirigente libertario aseguró que "se está encubando subterráneamente en el territorio una sorpresa para el año que viene que la vamos a ver el día de la elección".
En la manera de construir LLA mencionaron que van a sumar dirigentes, no así en cuanto a partidos. "Ya hemos sumado muchos dirigentes y fuimos con candidatos de la Libertad Avanza, porque era nuestra primera elección en Tucumán y nos habíamos puesto como objetivo que haga pie y forme una identidad muy nítida de qué era lo que proponíamos y queríamos saber dónde estábamos parados y hoy tenemos dos representantes en el Congreso de la Nación", recordó.
"Encarando el año que viene para las elecciones provinciales, nosotros y somos conscientes de que tenemos que sumar a todos los tucumanos. Me parece que la irrupción de Milei en 2023 tiró un poco por tierra la concepción clásica de la política -afirmó-. como que los partidos son estructuras estancos; nosotros vamos a convocar a los buenos, sin importar de qué partido, que vengan de cualquier partido, porque es mucho el trabajo que hay que hacer por Tucumán", insistió.
Catalán dijo que LLA representa una idea disruptiva. "Todos trabajan con nosotros codo a codo, como si hubieran sido fundadores del partido. Nadie vino a plantearnos: 'yo apoyo pero que toca a mí el año que viene', porque con ellos no vamos a trabajar porque vamos a perder tiempo nosotros. La Libertad Avanza representa hoy una esperanza de los tucumanos", señaló.
"Acá no se trata de guapos, el poder es de la gente y si el año que viene, como creemos que va a pasar, la gente nos va a dar el poder a nosotros es para cambiar ese sistema. tenemos un proyecto para cambiar Tucumán de raíz, que fue una provincia motor del norte y fue destruida en los últimos cuarenta años y nuestro objetivo es arrancársela al sistema actual para devolverle la grandeza. Por eso tenemos que ganar la gobernación, las intendencias, llenar de violeta la Legislatura para hacer las transformaciones que hay que hacer", precisó.
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