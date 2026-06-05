Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán (LLA) criticó al gobierno tucumano tras recibir $369.287 millones en mayo de Nación, desmintiendo la falta de recursos y exigiendo transparencia en las cuentas.
- Los fondos de Nación crecieron 9,2% real interanual. Catalán cuestionó que el aumento no se refleje en obras, denunciando escuelas deterioradas e inundaciones recurrentes.
- Ante la falta de respuestas, el espacio libertario impulsará una Ley de Acceso a la Información Pública para transparentar el uso de recursos en las comunas del interior.
El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó duramente la gestión provincial tras la difusión de los datos sobre transferencias nacionales. Según cifras oficiales, en mayo de 2026 Tucumán recibió $369.287 millones, lo que representa un incremento real del 9,2% interanual -por encima de la inflación- respecto al mismo mes del año anterior.
Ante este escenario, Catalán desmintió el relato oficial sobre una supuesta escasez de recursos y exigió transparencia en el gasto. "Los tucumanos merecen saber cómo se administra cada peso. Los datos muestran que la provincia tiene más recursos que el año pasado; sin embargo, el Gobierno insiste en que no llegan fondos", remarcó.
“Es inadmisible que en Tucumán no se haga nada. Llueve unas horas y aparecen inundaciones por todos lados. Hay escuelas con problemas edilicios gravísimos, faltan vidrios, falta mantenimiento y los vecinos ven un deterioro permanente de los servicios públicos. Los recursos están llegando, pero las soluciones no”, insistió.
Según el referente libertario, el aumento de ingresos no se refleja en la realidad cotidiana de la provincia. “Es inentendible que, con estos números, Tucumán siga colapsando cada vez que llueve y que las escuelas presenten un deterioro edilicio gravísimo. Los recursos llegan, pero las soluciones no”, señaló.
Catalán adelantó que su espacio impulsará una Ley de Acceso a la Información Pública, al apuntar contra el "oscurantismo" en las comunas del interior. “La transparencia no puede ser una opción, debe ser una obligación. La política no puede seguir administrando a puertas cerradas”, afirmó.