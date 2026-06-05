Política

Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán cruzó al gobierno por el manejo de fondos.

Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, criticó la gestión jaldista..
Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, criticó la gestión jaldista..
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán (LLA) criticó al gobierno tucumano tras recibir $369.287 millones en mayo de Nación, desmintiendo la falta de recursos y exigiendo transparencia en las cuentas.
  • Los fondos de Nación crecieron 9,2% real interanual. Catalán cuestionó que el aumento no se refleje en obras, denunciando escuelas deterioradas e inundaciones recurrentes.
  • Ante la falta de respuestas, el espacio libertario impulsará una Ley de Acceso a la Información Pública para transparentar el uso de recursos en las comunas del interior.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó duramente la gestión provincial tras la difusión de los datos sobre transferencias nacionales. Según cifras oficiales, en mayo de 2026 Tucumán recibió $369.287 millones, lo que representa un incremento real del 9,2% interanual -por encima de la inflación- respecto al mismo mes del año anterior.

Ante este escenario, Catalán desmintió el relato oficial sobre una supuesta escasez de recursos y exigió transparencia en el gasto. "Los tucumanos merecen saber cómo se administra cada peso. Los datos muestran que la provincia tiene más recursos que el año pasado; sin embargo, el Gobierno insiste en que no llegan fondos", remarcó.

“Es inadmisible que en Tucumán no se haga nada. Llueve unas horas y aparecen inundaciones por todos lados. Hay escuelas con problemas edilicios gravísimos, faltan vidrios, falta mantenimiento y los vecinos ven un deterioro permanente de los servicios públicos. Los recursos están llegando, pero las soluciones no”, insistió.

Según el referente libertario, el aumento de ingresos no se refleja en la realidad cotidiana de la provincia. “Es inentendible que, con estos números, Tucumán siga colapsando cada vez que llueve y que las escuelas presenten un deterioro edilicio gravísimo. Los recursos llegan, pero las soluciones no”, señaló.

Catalán adelantó que su espacio impulsará una Ley de Acceso a la Información Pública, al apuntar contra el "oscurantismo" en las comunas del interior. “La transparencia no puede ser una opción, debe ser una obligación. La política no puede seguir administrando a puertas cerradas”, afirmó.

Temas TucumánBuenos AiresOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánJavier MileiLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Va a correr sangre: Lisandro Catalán denunció amenazas contra un militante libertario en Tucumán

"Va a correr sangre": Lisandro Catalán denunció amenazas contra un militante libertario en Tucumán

La Libertad Avanza Tucumán defendió a Catalán y endureció su postura frente a Macchiarola

La Libertad Avanza Tucumán defendió a Catalán y endureció su postura frente a Macchiarola

Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

Pesar en la UCR de Tucumán: falleció el histórico dirigente radical Carlos Courel

Pesar en la UCR de Tucumán: falleció el histórico dirigente radical Carlos Courel

Lo más popular
Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años
1

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel
2

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia
3

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína de su historia
4

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína de su historia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes
5

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Ranking notas premium
San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
1

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
2

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
3

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
4

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
5

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Más Noticias
Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína de su historia

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína de su historia

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por abuso de confianza y despojo a una víctima de abuso

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

La sesión del Senado dejó al descubierto las grietas dentro del oficialismo

La sesión del Senado dejó al descubierto las grietas dentro del oficialismo

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

Comentarios