Política

La Libertad Avanza mostró músculo en Tucumán: 3.000 militantes en Concepción y duras críticas a Jaldo

Uno de los puntos más álgidos del discurso de Lisandro Catalán fue el ataque al gasto público provincial.

Acto político de La Libertad Avanza en Concepción.
Acto político de La Libertad Avanza en Concepción.
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán lideró un acto de La Libertad Avanza ante 3.000 militantes en Concepción, Tucumán, para consolidar el espacio y criticar la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo.
  • El dirigente cuestionó que la Legislatura absorba el 3,6% del presupuesto y exigió transparencia, mientras sumó el respaldo de diversos referentes aliados en la provincia.
  • Esta demostración de fuerza posiciona a La Libertad Avanza como un actor clave en Tucumán y anticipa una polarización con el PJ de cara al armado electoral de la provincia.
Resumen generado con IA

En una demostración de fortaleza territorial, La Libertad Avanza (LLA) movilizó a más de 3.000 militantes en la ciudad de Concepción. El encuentro provincial, que marcó un hito para el espacio en Tucumán, estuvo liderado por Lisandro Catalán, quien lanzó fuertes cuestionamientos contra la dirigencia tradicional y apuntó directamente contra el gobernador Osvaldo Jaldo y el costo del Poder Legislativo.

"Estamos abriendo las puertas a los tucumanos de bien, sin importar si vienen del radicalismo, el PRO o el peronismo, siempre que el objetivo sea sacar a la provincia adelante", afirmó Catalán.

Sin embargo, advirtió sobre el oportunismo. "No se trata de sumar por sumar; este proyecto está por encima de cualquier interés individual de quienes antes fueron funcionales al oficialismo", agregó.

Uno de los puntos más álgidos del discurso fue el ataque al gasto público provincial. Catalán calificó de "inadmisible" que la Legislatura absorba el 3,6% del presupuesto y denunció un "cinismo enorme" por parte del vicegobernador Miguel Acevedo al no transparentar los ingresos de los legisladores. Además, replicó los recientes anuncios electorales del gobernador. "Escuché a Jaldo hablar de fórmulas y elecciones; yo le digo que se dedique a gestionar y a resolver los problemas de los tucumanos", afirmó.

El evento contó con un amplio respaldo de figuras aliadas, que incluyeron al intendente, Alejandro Molinuevo; los diputados nacionales Gerardo Huesen y Federico Pelli; la referente de CREO, Paula Omodeo; y el influencer Iñaki Gutiérrez. Previo al acto, Catalán visitó en Graneros a un grupo de mujeres denunciadas por la intendenta Raquel Graneros, a quienes les manifestó su apoyo personal y político.

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