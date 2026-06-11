La Libertad Avanza mostró músculo en Tucumán: 3.000 militantes en Concepción y duras críticas a Jaldo

Uno de los puntos más álgidos del discurso fue el ataque al gasto público provincial. Catalán calificó de "inadmisible" que la Legislatura absorba el 3,6% del presupuesto y denunció un "cinismo enorme" por parte del vicegobernador Miguel Acevedo al no transparentar los ingresos de los legisladores. Además, replicó los recientes anuncios electorales del gobernador. "Escuché a Jaldo hablar de fórmulas y elecciones; yo le digo que se dedique a gestionar y a resolver los problemas de los tucumanos", afirmó.