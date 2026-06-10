SociedadClima y ecología

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este 10 de junio

El aviso del SMN alcanza a ocho provincias, donde se esperan acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: las 8 provincias afectadas este miércoles
Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: las 8 provincias afectadas este miércoles
Por LA GACETA Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas y fuertes vientos para este 10 de junio en ocho provincias argentinas ante posibles inconvenientes.
  • Se esperan acumulaciones de nieve de hasta 30 cm en áreas cordilleranas y ráfagas de viento de 90 km/h en el sur y centro, requiriendo extremar las precauciones de seguridad.
  • Este fenómeno meteorológico podría interrumpir de forma temporal las actividades diarias y el transporte, por lo que las autoridades instan a seguir los reportes oficiales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas y vientos intensos para este miércoles 10 de junio. El aviso alcanza a ocho provincias argentinas y advierte sobre fenómenos meteorológicos que podrían generar inconvenientes en actividades cotidianas, especialmente en zonas cordilleranas y patagónicas.

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Según informó el organismo, las condiciones más adversas se concentrarán en regiones de la cordillera, donde se esperan importantes acumulaciones de nieve, y en sectores del centro y sur del país que registrarán fuertes ráfagas de viento.

Nevadas intensas en cuatro provincias

La alerta por nevadas abarca sectores de San Juan, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego. De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevén precipitaciones níveas de intensidad moderada a fuerte, con acumulaciones que podrían oscilar entre 10 y 30 centímetros.

El SMN indicó además que, de manera puntual, algunos sectores podrían superar esos valores previstos, especialmente en áreas de mayor altura.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre, mantener despejados los techos de viviendas para impedir acumulaciones excesivas de nieve y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo o caminos nevados.

También se aconseja ventilar adecuadamente los ambientes y los vehículos para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, además de contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentación personal y teléfono celular.

Vientos con ráfagas de hasta 90 km/h

Por otra parte, la alerta amarilla por vientos fuertes afecta a Catamarca, La Rioja, Chubut y Santa Cruz.

El organismo nacional señaló que estas provincias serán alcanzadas por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. A su vez, las ráfagas podrían superar los 90 km/h en algunos sectores.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejados de ventanas y puertas, y evitar resguardarse debajo de árboles, carteles publicitarios, postes o estructuras inestables.

Además, se solicita extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas expuestas a ráfagas intensas que puedan afectar la estabilidad de los vehículos.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños y ocasionar interrupciones temporales en las actividades diarias, por lo que se aconseja seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

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