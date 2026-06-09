Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este martes por ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas en el oeste de Argentina para evitar accidentes.
- El temporal afectará desde Catamarca hasta Neuquén, provocando vientos fuertes en el NOA, acumulación de nieve en Cuyo y lluvias intensas en la zona de la Patagonia.
- Se prevén interrupciones en las actividades cotidianas y posibles daños materiales, por lo que las autoridades instan a extremar las precauciones en las zonas afectadas.
Una serie de fenómenos adversos afectarán a la jornada de martes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las lluvias, vientos y nevadas marcarán este día de eventos climáticos diversos. El nivel de intensidad advertido por la entidad climática es amarillo, alertando por la capacidad de daño y el peligro de interrupción momentánea de actividades cotidianas en la parte oeste del país.
El SMN alertó a través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) que diferentes puntos del sector occidental del territorio estarán afectados por diversas condiciones meteorológicas. El norte se enfrentará a ráfagas de gran intensidad, mientras que la región de Cuyo y el sur del país se verán comprometidos por las precipitaciones abundantes y las nevadas en la zona cordillerana y partes más bajas.
Alerta por ráfagas en el NOA y Cuyo
Los vientos de nivel amarillo llegarán por la tarde a Catamarca, en el lapso que va desde las 12 hasta las 18 horas, afectando principalmente a la región de la Cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. Este nivel de aviso se extiende también para la parte montañosa de La Rioja, en el área de General Lamadrid y Vinchina. De acuerdo con el SMN, el sector será afectado por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local.
Más abajo en el mapa, en la región de Cuyo, Mendoza tendrá una jornada de nevadas en la Cordillera de Malargüe y San Rafael entre las 18 y las 00 horas de este martes. La advertencia remarca nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Sobre la zona cordillerana se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. En el resto del área pueden esperarse registros de entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas.
Temporal de lluvia y nieve en la Patagonia
Por último, la extensión oeste de Neuquén estará afectada por las abundantes lluvias. La cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopúe, Minas, Picunches y Ñorquín presentarán copiosas precipitaciones, al igual que más al sur en la Cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé. Este fenómeno se presentará durante la noche, donde se esperan valores acumulados de entre 10 y 20 mm. En las zonas más elevadas la caída de agua será en forma de nieve.
Recomendaciones del SMN:
Ante las variadas alertas, el SMN proporcionó algunas recomendaciones para la población:
Alerta por vientos:
1. Evitá salir de tu hogar si no es necesario.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené máxima precaución al conducir.
Alerta por lluvias:
1- Evitá actividades al aire libre.
2- Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.
3- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
4- Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
5- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,
documentos y teléfono.
Alerta por nevadas:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura para evitar anegamientos.
3. Limpiá desagües y sumideros de tu vivienda.
4. Alejate de zonas inundables.
5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.