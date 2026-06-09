Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Alerta por ráfagas en el NOA y Cuyo

Los vientos de nivel amarillo llegarán por la tarde a Catamarca, en el lapso que va desde las 12 hasta las 18 horas, afectando principalmente a la región de la Cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. Este nivel de aviso se extiende también para la parte montañosa de La Rioja, en el área de General Lamadrid y Vinchina. De acuerdo con el SMN, el sector será afectado por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local.