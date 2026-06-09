SociedadClima y ecología

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

La entidad climática dio el aviso para la parte oeste del país, extendiendo la alerta desde el norte hasta la Patagonia.

Las lluvias afectarán al oeste de La Rioja.
Las lluvias afectarán al oeste de La Rioja. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este martes por ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas en el oeste de Argentina para evitar accidentes.
  • El temporal afectará desde Catamarca hasta Neuquén, provocando vientos fuertes en el NOA, acumulación de nieve en Cuyo y lluvias intensas en la zona de la Patagonia.
  • Se prevén interrupciones en las actividades cotidianas y posibles daños materiales, por lo que las autoridades instan a extremar las precauciones en las zonas afectadas.
Resumen generado con IA

Una serie de fenómenos adversos afectarán a la jornada de martes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las lluvias, vientos y nevadas marcarán este día de eventos climáticos diversos. El nivel de intensidad advertido por la entidad climática es amarillo, alertando por la capacidad de daño y el peligro de interrupción momentánea de actividades cotidianas en la parte oeste del país.

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El SMN alertó a través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) que diferentes puntos del sector occidental del territorio estarán afectados por diversas condiciones meteorológicas. El norte se enfrentará a ráfagas de gran intensidad, mientras que la región de Cuyo y el sur del país se verán comprometidos por las precipitaciones abundantes y las nevadas en la zona cordillerana y partes más bajas.

Alerta por ráfagas en el NOA y Cuyo

Los vientos de nivel amarillo llegarán por la tarde a Catamarca, en el lapso que va desde las 12 hasta las 18 horas, afectando principalmente a la región de la Cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. Este nivel de aviso se extiende también para la parte montañosa de La Rioja, en el área de General Lamadrid y Vinchina. De acuerdo con el SMN, el sector será afectado por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local.

Más abajo en el mapa, en la región de Cuyo, Mendoza tendrá una jornada de nevadas en la Cordillera de Malargüe y San Rafael entre las 18 y las 00 horas de este martes. La advertencia remarca nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Sobre la zona cordillerana se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. En el resto del área pueden esperarse registros de entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas.

Temporal de lluvia y nieve en la Patagonia

Por último, la extensión oeste de Neuquén estará afectada por las abundantes lluvias. La cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopúe, Minas, Picunches y Ñorquín presentarán copiosas precipitaciones, al igual que más al sur en la Cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé. Este fenómeno se presentará durante la noche, donde se esperan valores acumulados de entre 10 y 20 mm. En las zonas más elevadas la caída de agua será en forma de nieve.

Recomendaciones del SMN:

Ante las variadas alertas, el SMN proporcionó algunas recomendaciones para la población:

Alerta por vientos:

1. Evitá salir de tu hogar si no es necesario.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené máxima precaución al conducir.

Alerta por lluvias:

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

3- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

4- Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

5- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,
documentos y teléfono.

Alerta por nevadas:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura para evitar anegamientos.

3. Limpiá desagües y sumideros de tu vivienda.

4. Alejate de zonas inundables.

5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.

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