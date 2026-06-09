SociedadClima y ecología

Alerta violeta: cuatro provincias del norte y dos del centro serán afectadas este martes

A través del Sistema de Alerta Temprana, se busca anticipar complicaciones logísticas ante la llegada de condiciones climáticas adversas en distintas regiones.

Alerta violeta: cuatro provincias del norte y dos del centro serán afectadas este martes
Foto: Canal 12 Misiones
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este martes una advertencia violeta por niebla densa en siete provincias del norte y centro del país para prevenir incidentes.
  • A través del Sistema de Alerta Temprana se reportó que el fenómeno afectará a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, reduciendo la visibilidad.
  • Esta advertencia busca prevenir accidentes logísticos y proteger a la población ante dificultades viales, permitiendo preparar medidas de seguridad con anticipación.
Resumen generado con IA

El último mapa actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional puso bajo advertencia a siete provincias; cinco de ellas pertenecientes al noreste del país y, otras dos, al centro argentino. Según informó el Sistema de Alerta Temprana (SAT), “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social”.

El SAT constituye una herramienta fundamental para la seguridad de vidas y la protección de la propiedad ante la posible amenaza de fenómenos meteorológicos extremos, tales como lluvias torrenciales, nevadas intensas, vientos fuertes, altas y bajas temperaturas, entre otros.

¿Qué es la advertencia violeta del SAT?

El SAT actualiza a diario las alertas, los avisos y las advertencias meteorológicas y es necesario que sean difundidas para llegar a tantas personas como sea posible en un tiempo oportuno. Tanto las alertas como las advertencias brindan información para que la población se prepare con anticipación al fenómeno meteorológico. Suelen emitirse 24, 48 o 72 horas antes de su ocurrencia.

Las advertencias se muestran graficadas sobre un mapa en color violeta que sólo indica la zona que puede ser afectada por el fenómeno en cuestión. Las advertencias no tienen niveles de colores como las alertas. Solo se distinguen dos códigos: verde, que indica que no hay advertencias vigentes, y morado, que indica lo contrario.

Las advertencias incluyen reducción de visibilidad por niebla, ceniza volcánica en el aire, presencia de polvo en suspensión o humo.

Seis provincias bajo alerta violeta

Las provincias que están bajo advertencia violeta este martes 9 son seis. Pero no todas ellas están completamente cubiertas por el color violeta del pronóstico. En el NEA, serán afectadas por la niebla las regiones del este de Formosa y Chaco y la totalidad de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Alerta violeta: cuatro provincias del norte y dos del centro serán afectadas este martes Mapa del Servicio Meteorológico Nacional

Además, en el centro del país, se encuentran bajo advertencia violeta la totalidad de la provincia de Santa Fe y una amplia región de Buenos Aires. En este caso, más de la mitad de la provincia está en advertencia: una marca violeta se extiende desde el norte de la provincia en el límite con Santa Fe, hacia la costa y luego hasta el centro-sur.

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