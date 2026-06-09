Política

El Consejo Superior suspendió la Asamblea de mañana y la Junta Electoral deberá definir un nuevo cronograma en la UNT

En los considerandos del documento, el Consejo Superior fundamentó su postura haciendo hincapié en la necesidad de garantizar la máxima transparencia y legitimidad de las futuras autoridades.

UNT. El Consejo Superior suspendió la Asamblea y la Junta Electoral deberá definir un nuevo cronograma.
UNT. El Consejo Superior suspendió la Asamblea y la Junta Electoral deberá definir un nuevo cronograma. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo Superior de la UNT suspendió la Asamblea prevista para este martes en Tucumán, con el fin de garantizar la transparencia y legitimidad en la elección de autoridades.
  • La decisión ocurre tras fallos judiciales y medidas cautelares sobre el proceso. Ahora, la Junta Electoral de la universidad deberá definir un nuevo cronograma de votación.
  • Esta postergación busca destrabar la crisis institucional en la UNT y asegurar un proceso democrático transparente, lo que redefinirá el escenario político de la universidad.
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