Milei vinculó el capitalismo con los Diez Mandamientos: "Es el sistema en consonancia con la ley de Dios"
Durante un homenaje al influyente rabino Menajem Mendel Schneerson, el Presidente defendió la propiedad privada como un mandato bíblico y ratificó su compromiso en la lucha contra el antisemitismo global.
Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei vinculó el capitalismo con los Diez Mandamientos durante un homenaje al rabino Menajem Mendel Schneerson en el Palacio Libertad, en Buenos Aires.
- Milei justificó la propiedad privada y el libre mercado usando preceptos bíblicos contra la intervención estatal, argumentando que el capitalismo coincide con la ley de Dios.
- El mandatario ratificó el compromiso de Argentina contra el antisemitismo global, destacando la presidencia de la IHRA y la apertura de archivos de la Segunda Guerra Mundial.
En el marco del 32° aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson, el presidente Javier Milei encabezó el “Tributo al Rebe de Lubavitch” en el Palacio Libertad. Allí, el mandatario desplegó una interpretación teológica de su programa económico, al asegurar que “el capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos”.
Según Milei, el éxito económico y la justicia social son inseparables de los preceptos bíblicos. “El sistema que hace de la propiedad privada uno de sus pilares es el que está en consonancia con la ley de Dios”, afirmó al vincular directamente la ética religiosa con el libre mercado.
El Presidente desglosó su visión mediante tres mandatos clave:
- "No matarás": lo definió como el "principio de no agresión en su forma más pura".
- No robarás": lo utilizó para blindar la propiedad privada frente a la intervención estatal. “Sin propiedad no hay mercado; si se confisca, se anula el incentivo a producir”, advirtió.
- "No codiciarás": lo señaló como la base de la convivencia pacífica y el respeto a lo ajeno.
Compromiso contra el antisemitismo
En sintonía con su cercanía a la comunidad judía, Milei aprovechó para recordar su reciente intervención en el plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).
Advirtió que “el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó”, y celebró que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir dicho organismo.
Además, el mandatario destacó la iniciativa de Cancillería para abrir los archivos locales vinculados a la Segunda Guerra Mundial. “Por eso, la Cancillería impulsa una iniciativa para resguardar y facilitar el acceso a archivos vinculados al Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Cada nombre y expediente abierto constituye una victoria de la verdad sobre el silencio”, señaló.
“Cada expediente abierto es una victoria de la verdad sobre el silencio”, concluyó.