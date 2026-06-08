Política

¿Progreso o distopía?: el duro cruce entre Yuval Harari y Javier Milei por las “empresas no humanas”

El historiador israelí advirtió que otorgar personalidad jurídica a la IA permitiría la creación de corporaciones sin responsabilidad humana, y arriesgará la democracia.

El historiador Yuval Noah Harari y Javier Milei.
El historiador Yuval Noah Harari y Javier Milei.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El historiador Yuval Harari rechazó la propuesta del presidente argentino Javier Milei de crear empresas de IA, advirtiendo sobre el riesgo de perder el control legal y democrático.
  • Harari argumentó que las IA no pueden ir a la cárcel ni temen la quiebra. Milei respondió pacíficamente en redes, prometiendo un marco regulatorio para mitigar estos temores.
  • El debate expone la tensión global entre la desregulación tecnológica extrema y la necesidad de límites éticos para evitar distopías corporativas dominadas por algoritmos.
Resumen generado con IA

El debate sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) ha sumado un capítulo de alto voltaje intelectual. El historiador Yuval Noah Harari respondió con dureza a la propuesta de Javier Milei de crear sociedades comerciales integradas exclusivamente por algoritmos. A través de una columna en el *Financial Times*, Harari advirtió que la iniciativa oficialista podría derivar en un "Estado de IA", donde las corporaciones no humanas operen fuera del alcance de la justicia.

La falta de responsabilidad

Harari, autor del reciente libro *Nexus*, centró su argumento en la imposibilidad de sancionar a una entidad no biológica. "La máxima sanción que disuade a los ejecutivos humanos -la cárcel- resulta irrelevante para las IA", sentenció. Según el pensador, un director ejecutivo de IA no temería a la bancarrota ni a las leyes, y utilizaría su capacidad analítica superior para explotar lagunas legales de forma sistemática.

De Ámsterdam a Batavia

El filósofo también refutó la analogía de Milei sobre la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Mientras el Presidente ve en ella un modelo de innovación y prosperidad para Ámsterdam, Harari recordó el destino de Batavia (hoy Indonesia): un imperio administrado por una empresa privada en beneficio de accionistas, no de ciudadanos. 

"Milei espera convertir a Buenos Aires en un nuevo Ámsterdam; en su lugar, se arriesga a convertirlo en un nuevo Batavia", remató.

La respuesta de Milei

Lejos de la confrontación agresiva, el Presidente argentino optó por un tono diplomático y académico. Tras calificar de "masterclass" el debate, Milei le escribió directamente a Harari, a través de las redes.

"Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos calmar tus temores" dijo. El mandatario defendió el uso de "ficciones legales" para organizar el trabajo colectivo, al prometer un marco regulatorio que permita aprovechar las oportunidades tecnológicas sin los riesgos señalados.

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