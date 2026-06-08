¿Progreso o distopía?: el duro cruce entre Yuval Harari y Javier Milei por las “empresas no humanas”

El debate sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) ha sumado un capítulo de alto voltaje intelectual. El historiador Yuval Noah Harari respondió con dureza a la propuesta de Javier Milei de crear sociedades comerciales integradas exclusivamente por algoritmos. A través de una columna en el *Financial Times*, Harari advirtió que la iniciativa oficialista podría derivar en un "Estado de IA", donde las corporaciones no humanas operen fuera del alcance de la justicia.