Mayor temperatura y elevación de los mares: la ONU alerta frente a la crisis en los océanos

PARIS, Francia.- Los océanos se encuentran en una “crisis que se profundiza” y que exige una acción mundial urgente, advirtió la Organización de las Naciones Unidas en un informe, en el que además alertó sobre un aumento de la temperatura y la elevación de los mares. Al mismo tiempo, la cubierta de hielo se está reduciendo y los ecosistemas marinos están sometidos a una presión creciente.
Tras cinco años de trabajo de 600 científicos internacionales, el informe de 1.352 páginas detalla el costo del cambio climático, la contaminación y la sobrepesca en los océanos, que cubren más del 70% del planeta. “El océano es la base de la vida en la Tierra. Pero su salud corre un grave peligro, ya que los ecosistemas y hábitats se acercan o superan puntos críticos de no retorno”, según la tercera Evaluación Mundial de los Océanos (WOA) de las Naciones Unidas. Los océanos regulan el clima y alimentan a miles de millones de personas.
Acción urgente
La WOA advirtió de “una crisis que se profundiza, ya que el cambio climático, la contaminación, la sobrepesca y la pérdida de biodiversidad someten a los sistemas oceánicos a una presión extrema”. La situación exige una acción urgente, mediante una cooperación multilateral más sólida, una mayor ambición y decisiones basadas en la mejor ciencia disponible, añadió el organismo. “No podemos seguir tratando al océano como si fuera ilimitado”, declaró el secretario general de la ONU, António Guterres.
El informe, que abarca principalmente el periodo de 2018 y 2023, traza un panorama contundente del estado de los océanos. Alrededor del 16% del aumento total del contenido de calor oceánico registrado desde 1955 se ha producido solo desde 2018, dice el estudio.
Los océanos han absorbido más del 90% del exceso de calor y el 30% del CO2 liberado a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. A medida que el agua se calienta, se expande, lo que contribuye al aumento del nivel del mar junto con el agua de deshielo de los glaciares y las capas de hielo. El nivel del mar sigue aumentando a ritmos cada vez mayores: la elevación pasó de menos de 2,0 milímetros por año antes de 2015 a 4,3 mm en 2023.