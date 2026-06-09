Mayor temperatura y elevación de los mares: la ONU alerta frente a la crisis en los océanos

Tras cinco años de trabajo de 600 científicos internacionales, el informe de 1.352 páginas detalla el costo del cambio climático, la contaminación y la sobrepesca en los océanos, que cubren más del 70% del planeta. “El océano es la base de la vida en la Tierra. Pero su salud corre un grave peligro, ya que los ecosistemas y hábitats se acercan o superan puntos críticos de no retorno”, según la tercera Evaluación Mundial de los Océanos (WOA) de las Naciones Unidas. Los océanos regulan el clima y alimentan a miles de millones de personas.