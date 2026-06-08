Excesos de lluvia y frío en el país: qué zonas esperan precipitaciones por encima de lo normal

De acuerdo con lo divulgado por el medio especializado Meteored, el mapa de anomalía de precipitación semanal evidencia una amplia extensión de registros positivos sobre el norte argentino, el Litoral y buena parte de la región central. En algunas zonas, los excesos podrían superar los 20 mm a 30 mm respecto de los parámetros normales para la semana, consolidando un período más húmedo que el promedio, como se observa en las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para Formosa, Entre Ríos y Buenos Aires.