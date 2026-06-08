Excesos de lluvia y frío en el país: qué zonas esperan precipitaciones por encima de lo normal

Resumen para apurados
- El ECMWF pronosticó lluvias superiores a lo normal y temperaturas bajas durante la segunda semana de junio en el centro, norte y este de Argentina por cambios atmosféricos.
- El fenómeno, impulsado por una masa de alta humedad, generará neblinas y excesos hídricos de hasta 30 mm sobre la media, provocando alertas en Buenos Aires, Entre Ríos y Formosa.
- Este patrón consolidará un período más húmedo y frío que el promedio, marcando el retorno gradual a las condiciones climáticas típicas del invierno en las regiones afectadas.
Una semana que comenzó lluviosa parece ofrecer el mismo panorama en lo que resta de ella. Los modelos climáticos advierten más agua de lo habitual para esta época del sexto mes del año. De acuerdo con el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), la circulación atmosférica comienza a mostrar señales de cambio con precipitaciones en valores por encima de lo normal.
Los modelos del ECMWF coinciden en señalar anomalías positivas de lluvias que se presentarán en buena parte del norte, centro y este del país. Los elevados niveles de humedad dan lugar a un escenario propicio de mayores precipitaciones, lo que podría implicar marcas por encima de las habituales para esta época del año, especialmente para el norte y el Litoral, así como la región pampeana.
Más lluvias y temperaturas en descenso
Las temperaturas por su parte se mantendrán en los rangos acostumbrados para el sexto mes del año, con registros similares a los promedios climatológicos de junio. Sin embargo, el norte argentino tendrá su escenario de anomalías negativas, reflejando un ambiente más fresco de lo habitual según indican los modelos climáticos.
De acuerdo con lo divulgado por el medio especializado Meteored, el mapa de anomalía de precipitación semanal evidencia una amplia extensión de registros positivos sobre el norte argentino, el Litoral y buena parte de la región central. En algunas zonas, los excesos podrían superar los 20 mm a 30 mm respecto de los parámetros normales para la semana, consolidando un período más húmedo que el promedio, como se observa en las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para Formosa, Entre Ríos y Buenos Aires.
Niebla, alta humedad y condiciones climáticas inestables
La persistencia de una masa de aire con alto contenido de humedad será uno de los factores clave para sostener este patrón que estará marcado además por la frecuencia de fenómenos como neblinas, bancos de niebla y abundante nubosidad en distintos momentos de la semana.
Respecto de la temperatura, el comportamiento esperado resulta mucho más moderado que en semanas anteriores. Las anomalías previstas oscilan entre valores cercanos a 0 °C y registros levemente negativos sobre el centro y norte argentino, indicando un retorno gradual a condiciones más típicas de junio.