El gesto de Irán en su llegada al Mundial que podría generar conflictos con el reglamento de la FIFA

La selección de Irán volvió a quedar en el centro de la escena por una cuestión ajena al fútbol. Al aterrizar el domingo en Tijuana, México, para disputar el Mundial 2026, los jugadores lucieron en sus solapas una insignia con el número "168", un símbolo que homenajea a los niños fallecidos en una escuela primaria durante el primer día del conflicto entre Estados Unidos e Irán, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.