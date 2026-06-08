Copa del Mundo

El gesto de Irán en su llegada al Mundial que podría generar conflictos con el reglamento de la FIFA

Los futbolistas iraníes aterrizaron en México con insignias que recuerdan a los 168 niños fallecidos durante el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán

El gesto de Irán en su llegada al Mundial que podría generar conflictos con el reglamento de la FIFA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La selección de Irán llegó a México el domingo para el Mundial 2026 luciendo insignias con el número '168' en homenaje a niños fallecidos en el conflicto con EE.UU.
  • El distintivo apareció al aterrizar en Tijuana. La selección iraní ya realizó homenajes similares este año, como portar mochilas escolares, sin recibir sanciones de la FIFA.
  • El gesto reabre el debate sobre la prohibición de mensajes políticos en la FIFA. Se espera ver si el organismo sancionará al equipo o si los jugadores mantendrán su postura.
Resumen generado con IA

La selección de Irán volvió a quedar en el centro de la escena por una cuestión ajena al fútbol. Al aterrizar el domingo en Tijuana, México, para disputar el Mundial 2026, los jugadores lucieron en sus solapas una insignia con el número "168", un símbolo que homenajea a los niños fallecidos en una escuela primaria durante el primer día del conflicto entre Estados Unidos e Irán, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

El distintivo, diseñado como un hashtag, no había sido visto cuando la delegación partió desde Antalya, Turquía, donde realizó su preparación previa al torneo. Sin embargo, apareció durante el viaje hacia México, que incluyó una escala en España, y se hizo visible cuando los futbolistas descendieron del avión y se dirigieron al hotel de concentración.

La aparición de las insignias se produjo en medio de un contexto político sensible. La tragedia a la que hace referencia el símbolo sigue siendo objeto de controversia. Una investigación citada por The New York Times señaló que hallazgos preliminares atribuían a Estados Unidos la responsabilidad de un ataque con misiles que provocó numerosas muertes. Sin embargo, ni el presidente Donald Trump ni las autoridades estadounidenses confirmaron oficialmente esa versión.

Una zona gris en el reglamento

La presencia de las insignias abrió interrogantes sobre una posible infracción a las normas de la FIFA. Aunque los jugadores no las exhibieron durante un partido oficial, el reglamento del organismo establece que el equipamiento no debe contener mensajes, imágenes o declaraciones de carácter político, religioso o personal.

Las disposiciones también prohíben referencias vinculadas a personas específicas o a acontecimientos políticos determinados. Por esa razón, la utilización de símbolos relacionados con conflictos internacionales suele generar debate sobre los límites entre un homenaje y una manifestación política.

Hasta el momento, la FIFA no se pronunció sobre el caso. Tampoco está claro si los futbolistas continuarán utilizando las insignias durante otras actividades vinculadas al Mundial. En cualquier caso, la situación vuelve a poner bajo la lupa a la selección iraní y a sus gestos fuera de la cancha.

Antecedentes durante este año

No es la primera vez que Irán realiza acciones simbólicas relacionadas con las consecuencias de la guerra. Durante la fecha FIFA de marzo, antes de un amistoso frente a Nigeria, los jugadores ingresaron sosteniendo mochilas escolares en homenaje a los niños fallecidos.

Días después, en otro encuentro ante Costa Rica, exhibieron imágenes de víctimas civiles y de instalaciones deportivas dañadas durante los bombardeos. Aquellas acciones también despertaron cuestionamientos sobre una posible vulneración de las normas de la FIFA, aunque finalmente no hubo sanciones oficiales.

Incluso el presidente del organismo, Gianni Infantino, presenció uno de esos encuentros sin que posteriormente se anunciaran medidas disciplinarias. Ahora, con el Mundial en marcha, la selección iraní vuelve a quedar en el foco de atención. Mientras intenta concentrarse en la competencia, cada uno de sus movimientos continúa siendo observado tanto por las autoridades deportivas como por quienes siguen de cerca la evolución del conflicto internacional.

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