El Gobierno nacional busca blindar la agenda legislativa de junio

En un clima marcado por la necesidad de recuperar la iniciativa política, el Gobierno convocó a una reunión de mesa política para este jueves con el objetivo central de ordenar la hoja de ruta parlamentaria de junio. Tras una semana convulsa en el Congreso, donde el oficialismo sufrió el traspié de la aprobación de pliegos judiciales contrarios a sus intereses y la postergación de reformas clave, Balcarce 50 busca unificar criterios. El encuentro, del que participarán los principales estrategas del Ejecutivo, servirá para definir el cronograma de envío de proyectos y ajustar los “poroteos” necesarios para avanzar con las reformas que todavía permanecen bajo revisión técnica.