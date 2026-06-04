Las lluvias condicionan la zafra 2026: siete ingenios suspenden la molienda de caña en Tucumán

Trapiches parados

En la industria sucroalcoholera nacional, las persistentes precipitaciones provocaron un retraso estimado de entre 15 y 30 días respecto de la campaña anterior y limitaron la continuidad de las operaciones en numerosos establecimientos. Según se pudo conocer, al 2 de junio, la molienda acumulada de la industria alcanzaba aproximadamente 1,3 millones de toneladas de caña, frente a 2,1 millones de toneladas registradas a la misma fecha del año anterior, lo que representa una reducción cercana al 40%.