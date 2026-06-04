Las lluvias condicionan la zafra 2026: siete ingenios suspenden la molienda de caña en Tucumán

Resumen para apurados
- Siete ingenios de Tucumán suspendieron la zafra 2026 de caña de azúcar esta semana debido a intensas lluvias que inundaron los campos de cosecha en el NOA argentino.
- El temporal redujo la molienda un 40% respecto al año pasado. Siete de diez ingenios tucumanos pararon, mientras que plantas en Salta y Jujuy también operan con limitaciones.
- La paralización profundiza el retraso de la campaña sucroalcoholera regional. El sector aguarda mejoras climáticas para normalizar el abastecimiento y la producción.
Las lluvias registradas en los últimos días volvieron a condicionar el desarrollo de la zafra sucroalcoholera 2026 en Tucumán, Salta y Jujuy. Tras el retraso en el inicio de la molienda, un importante número de ingenios debió suspender o reducir las tareas de cosecha y transporte de caña de azúcar durante las últimas 24 horas por la acumulación de agua en los campos.
Las condiciones climáticas afectaron el normal desarrollo de la campaña en gran parte de la industria azucarera del NOA. En Tucumán, siete de los 10 ingenios que se encuentran en actividad suspendieron sus operaciones por el mal estado de los cañaverales y por algún inconveniente dentro de las plantas fabriles.
Los ingenios afectados son Aguilares, Bella Vista, La Corona, La Providencia, La Trinidad, Marapa y Santa Rosa, según informó el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat). En tanto, Leales, La Florida y Cruz Alta continúan operando con normalidad. De todos modos, los que prosiguen con su plan de molienda están pendientes del pronóstico para los próximos días.
A 30 días del inicio de la zafra actual, los ingenios de Tucumán acumularon una molienda bruta de 1,143 millón de toneladas de caña de azúcar y una producción de 72.600 toneladas de azúcar físico. En paralelo, la campaña alcoholera, que lleva 26 días de actividad y cuenta con cuatro empresas en destilación, alcanzó una elaboración de 22,700 millones litros de alcohol, de acuerdo con los últimos datos del Ipaat.
Según el último reporte de la sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeeaoc), se registró un arranque de mes con precipitaciones generalizadas. En los primeros tres días del mes, en la zona de La Cocha cayeron casi 45 y 30 milímetros (mm.) -según la ubicación de la estación de medición-, cuando el promedio para ese período histórico se ubicaba en unos 16 mm.
Otras zonas como Graneros e Ingas (Simoca) también exhibieron un comportamiento hídrico superior a lo habitual, con acumulados que treparon a 24,3 mm y $26,2 mm, respectivamente, superando ampliamente sus promedios mensuales. En contraste, el centro de la provincia, los departamentos del norte y las áreas de llanura azucarera mostraron registros más moderados.
Trapiches parados
En la industria sucroalcoholera nacional, las persistentes precipitaciones provocaron un retraso estimado de entre 15 y 30 días respecto de la campaña anterior y limitaron la continuidad de las operaciones en numerosos establecimientos. Según se pudo conocer, al 2 de junio, la molienda acumulada de la industria alcanzaba aproximadamente 1,3 millones de toneladas de caña, frente a 2,1 millones de toneladas registradas a la misma fecha del año anterior, lo que representa una reducción cercana al 40%.
Varios ingenios debieron interrumpir temporalmente sus actividades o reducir significativamente sus niveles diarios de molienda, mientras que otros postergaron el inicio de sus operaciones debido a las condiciones de campo.
Por ejemplo, en Jujuy, Ledesma opera con uno de sus tres trapiches debido a la disminución de la actividad en los campos como consecuencia de las condiciones climáticas. En tanto, Seaboard, en Orán (Salta), detuvo la molienda el miércoles y prevé retomarla este viernes, luego de realizar una serie de pruebas.