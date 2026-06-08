Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes para Buenos Aires, Entre Ríos y Formosa, ante riesgos de granizo y ráfagas.
- Tras un fin de semana gris, el fenómeno provocará lluvias de hasta 50 mm y ráfagas, afectando al Conurbano bonaerense y áreas urbanas de las provincias bajo alerta.
- El SMN difundió medidas de prevención como evitar salir y limpiar desagües para mitigar el impacto de posibles inundaciones y asegurar el bienestar en las zonas afectadas.
La mayor parte del país se encontrará con un lunes gris, tras un fin de semana donde apenas pocas provincias contaron con la aparición de algunos rayos de sol. Por este día el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte más acumulaciones de nubes y en ciertas regiones la caída abundante de agua, lo que llevó a la entidad climática a elevar las alertas por lluvias y tormentas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN dio aviso de que tres provincias se encuentran bajo riesgo, una de ellas por tormentas y otras dos por lluvias abundantes. Mientras gran parte de los distritos del norte y del centro del país presentarán el mismo panorama aunque con menor intensidad. La Patagonia y el sur del país tendrán una mayor recomposición con cielos parcialmente nublados.
Formosa y el centro argentino bajo alerta
Formosa es una de las provincias bajo alerta climática este lunes. Durante la mañana se esperan tormentas a lo largo y ancho del territorio, específicamente en Bermejo, Matacaos, Ramón Lista, Patiño, Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané. De acuerdo con el SMN, el fenómeno tendrá variada intensidad, donde se prevén abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
En el centro del país, Entre Ríos y Buenos Aires serán los focos de abundantes precipitaciones. En la primera provincia, la alerta se instala por la mañana y rige para los departamentos de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, así como en Gualeguay y Victoria.
Esta advertencia se extiende hacia el norte y centro bonaerense, afectando a una gran cantidad de municipios. Entre las zonas bajo aviso se encuentran los partidos de Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro, junto a Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco y Zárate. También abarca a localidades del Conurbano como General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel y Tres de Febrero. El panorama es similar en General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Berisso, Ensenada, La Plata, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes, concluyendo el mapa de riesgo en el sector este de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo.
Medidas de prevención del SMN
Para ambas provincias, las alertas del SMN advierten lluvias persistentes con valores de agua caída entre los 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual. Ante los niveles de aviso, la entidad climática proporcionó algunas recomendaciones.
Alerta por tormentas:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por lluvias:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura.
3. Limpiá desagües y sumideros.
4. Alejate de zonas inundables.
5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.