Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Esta advertencia se extiende hacia el norte y centro bonaerense, afectando a una gran cantidad de municipios. Entre las zonas bajo aviso se encuentran los partidos de Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro, junto a Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco y Zárate. También abarca a localidades del Conurbano como General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel y Tres de Febrero. El panorama es similar en General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Berisso, Ensenada, La Plata, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes, concluyendo el mapa de riesgo en el sector este de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo.