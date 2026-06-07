SociedadActualidad

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 8 de junio?

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo en Tucumán este 8 de junio
PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo en Tucumán este 8 de junio ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este lunes 8 de junio en Tucumán una jornada fría y húmeda, con temperaturas entre 13°C y 16°C, lluvias aisladas matutinas y bancos de neblina.
  • El día tendrá alta humedad (86%), vientos del sur de hasta 22 km/h y neblina que reducirá la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al transitar.
  • Estas condiciones frías y húmedas se mantendrán durante el resto de la semana, con temperaturas máximas de hasta 19°C, consolidando un clima típico de otoño avanzado.
Resumen generado con IA

El inicio de la semana llegará con bajas temperaturas, neblina matutina y posibilidades de lluvias aisladas en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado este domingo por la tarde, el lunes 8 de junio se presentará con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 16°C, en una jornada marcada por la humedad y la escasa amplitud térmica.

Durante la madrugada podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%. Hacia la mañana, las condiciones mejorarían parcialmente con un cielo parcialmente nublado y bajas chances de lluvia.

El pronóstico del clima

La tarde estará dominada por bancos de neblina, fenómeno que también se extenderá durante la noche. La visibilidad podría verse reducida en algunos sectores, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y accesos a la capital tucumana.

Además, la humedad se mantendrá elevada, alcanzando el 86%, mientras que el viento soplará mayormente desde el sector sur y noreste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora durante la tarde.

Cómo sigue el tiempo en Tucumán

Según las previsiones para los próximos días, las temperaturas continuarán siendo frescas. El martes se espera una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, mientras que el miércoles la temperatura oscilará entre los 14°C y los 17°C.

El resto de la semana se mantendrá con máximas cercanas a los 18 y 19 grados, consolidando un escenario típico de otoño avanzado en Tucumán, con mañanas frías, humedad elevada y presencia frecuente de neblina.

Temas TucumánClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué hago con el paraguas: cómo estará el tiempo este viernes 5 de junio en Tucumán

Qué hago con el paraguas: cómo estará el tiempo este viernes 5 de junio en Tucumán

Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 2 de junio

Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 2 de junio

Lo más popular
Indio Solari y su familia: la única foto pública junto a Bruno y Virginia que se volvió viral tras su muerte
1

Indio Solari y su familia: la única foto pública junto a Bruno y Virginia que se volvió viral tras su muerte

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
2

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

Descuentos para jubilados de Anses: qué comercios ofrecen beneficios y cómo acceder
3

Descuentos para jubilados de Anses: qué comercios ofrecen beneficios y cómo acceder

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
4

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
5

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

Ranking notas premium
Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea
1

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional
2

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
3

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
4

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
5

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

Más Noticias
La rosa de David Beckham: el regalo que revela su pasión por el jardín

La rosa de David Beckham: el regalo que revela su pasión por el jardín

Velorio del Indio Solari: una multitud despide en Villa Domínico al líder de los Redonditos de Ricota

Velorio del Indio Solari: una multitud despide en Villa Domínico al líder de los Redonditos de Ricota

La brutal historia real que inspiró El testigo, la nueva miniserie de Netflix

La brutal historia real que inspiró "El testigo", la nueva miniserie de Netflix

Descuentos para jubilados de Anses: qué comercios ofrecen beneficios y cómo acceder

Descuentos para jubilados de Anses: qué comercios ofrecen beneficios y cómo acceder

Horóscopo semanal del 7 al 13 de junio: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las finanzas

Horóscopo semanal del 7 al 13 de junio: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las finanzas

Pronóstico para Tucumán: se espera cielo nublado y lluvias débiles durante todo el domingo

Pronóstico para Tucumán: se espera cielo nublado y lluvias débiles durante todo el domingo

Lluvias fuertes en Argentina: el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias

Lluvias fuertes en Argentina: el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

Comentarios