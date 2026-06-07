¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 8 de junio?

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este lunes 8 de junio en Tucumán una jornada fría y húmeda, con temperaturas entre 13°C y 16°C, lluvias aisladas matutinas y bancos de neblina.
- El día tendrá alta humedad (86%), vientos del sur de hasta 22 km/h y neblina que reducirá la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al transitar.
- Estas condiciones frías y húmedas se mantendrán durante el resto de la semana, con temperaturas máximas de hasta 19°C, consolidando un clima típico de otoño avanzado.
El inicio de la semana llegará con bajas temperaturas, neblina matutina y posibilidades de lluvias aisladas en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado este domingo por la tarde, el lunes 8 de junio se presentará con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 16°C, en una jornada marcada por la humedad y la escasa amplitud térmica.
Durante la madrugada podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%. Hacia la mañana, las condiciones mejorarían parcialmente con un cielo parcialmente nublado y bajas chances de lluvia.
El pronóstico del clima
La tarde estará dominada por bancos de neblina, fenómeno que también se extenderá durante la noche. La visibilidad podría verse reducida en algunos sectores, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y accesos a la capital tucumana.
Además, la humedad se mantendrá elevada, alcanzando el 86%, mientras que el viento soplará mayormente desde el sector sur y noreste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora durante la tarde.
Cómo sigue el tiempo en Tucumán
Según las previsiones para los próximos días, las temperaturas continuarán siendo frescas. El martes se espera una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, mientras que el miércoles la temperatura oscilará entre los 14°C y los 17°C.
El resto de la semana se mantendrá con máximas cercanas a los 18 y 19 grados, consolidando un escenario típico de otoño avanzado en Tucumán, con mañanas frías, humedad elevada y presencia frecuente de neblina.