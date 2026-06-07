¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 8 de junio?

El inicio de la semana llegará con bajas temperaturas, neblina matutina y posibilidades de lluvias aisladas en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado este domingo por la tarde, el lunes 8 de junio se presentará con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 16°C, en una jornada marcada por la humedad y la escasa amplitud térmica.