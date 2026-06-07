Lluvias fuertes en Argentina: el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias
Las lluvias intensas volverán a impactar en varias provincias del centro del país. El SMN advirtió por precipitaciones abundantes, posibles tormentas eléctricas y condiciones que podrían afectar actividades cotidianas.
Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este fin de semana por lluvias intensas y tormentas en las provincias del centro de Argentina debido a un frente de inestabilidad.
- El fenómeno afectará a Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca, con lluvias persistentes y acumulados de agua que oscilarán entre los 30 y 60 milímetros.
- El alerta advierte sobre posibles dificultades temporales en el desarrollo de actividades cotidianas. Se espera que el clima patagónico permanezca estable y con temperaturas altas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias intensas para distintas provincias del centro del país, donde se prevén precipitaciones persistentes, acumulados significativos de agua y la posibilidad de tormentas con actividad eléctrica.
Por otro lado, un sistema de alta presión, instalado al este de la Patagonia sobre el Océano Atlántico, mantiene bloqueada a la atmósfera de dicha región impidiendo que los típicos frentes fríos circulen y atraviesen la zona de oeste a este. Por eso, el sur y centro patagónico mantendrá un fin de semana estable, con nubosidad parcial, poco viento y temperaturas por encima de lo normal.
Provincias bajo alerta amarilla por lluvias
De acuerdo con el informe oficial, la advertencia alcanza sectores del sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, además de áreas de La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y afectar momentáneamente el normal desarrollo de las actividades diarias.
En las zonas incluidas dentro de la alerta se esperan lluvias de carácter persistente durante gran parte de la jornada. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos puntos podrían registrarse cantidades superiores de manera puntual.
Además de las precipitaciones, el SMN indicó que no se descarta la presencia de actividad eléctrica en determinados sectores alcanzados por la advertencia.