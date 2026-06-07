Lluvias fuertes en Argentina: el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias

Por otro lado, un sistema de alta presión, instalado al este de la Patagonia sobre el Océano Atlántico, mantiene bloqueada a la atmósfera de dicha región impidiendo que los típicos frentes fríos circulen y atraviesen la zona de oeste a este. Por eso, el sur y centro patagónico mantendrá un fin de semana estable, con nubosidad parcial, poco viento y temperaturas por encima de lo normal.