Elecciones en Perú: la segunda vuelta muestra un empate técnico entre Fujimori y Sánchez

No fue hasta pasadas las 22 cuando la candidata se presentó ante los medios de comunicación para fijar su posición. Lejos de sumarse a las proclamas de victoria de su rival, la postulante descartó que existiera un desenlace definitivo y enfocó su discurso en el resguardo de las actas de votación a través de sus delegados técnicos. “No hay un ganador, sería irresponsable definir el resultado ahora”, declaró con firmeza la aspirante presidencial. “Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos y llamo a la otra fuerza a hacer lo mismo”, afirmó la líder de derecha en un llamado explícito a la calma institucional. Asimismo, aprovechó la oportunidad para manifestar su agradecimiento al electorado, incluyendo a aquellos ciudadanos que no respaldaron su propuesta en las urnas. “Vamos a esperar con mucha fe el resultado final”, cerró de forma pausada.