Elecciones en Perú: así reaccionaron los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

La noche electoral en Perú se transformó en un escenario de discursos cruzados y alta incertidumbre. Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se dirigió a sus simpatizantes en tono de victoria tras conocerse el conteo rápido de Ipsos, que sugería un "empate técnico". Desde un balcón en la Plaza San Martín, Sánchez calificó la jornada como un hito para "el Perú profundo" y anunció el fin de lo que denominó un "pacto mafioso".