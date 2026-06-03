Elecciones presidenciales en Perú: un balotaje con polarización y debate sobre la inseguridad

LIMA, Perú.- El domingo 7 de junio, los peruanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente. En esta segunda vuelta, que disputan la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, no se define solo entre ambas tendencias, sino entre fujimorismo y antifujimorismo, las corrientes que han dividido al país y que marcan la política peruana desde hace más de 30 años.