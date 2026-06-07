Elecciones en Perú: boca de urna da ganadora a Keiko Fujimori, pero Roberto Sánchez habla de “empate técnico”
La candidata de Fuerza Popular obtiene una leve ventaja según los primeros sondeos tras el cierre de los comicios. Sin embargo, el postulante de Juntos por el Perú pidió esperar los resultados oficiales y aseguró que la diferencia es mínima.
Resumen para apurados
- Este domingo, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputaron el balotaje presidencial en Perú bajo un virtual empate técnico según bocas de urna, polarizando al país.
- Con sondeos que dan una mínima ventaja a Fujimori (50,7% a 49,3%), Sánchez exigió esperar el escrutinio oficial de la ONPE para definir la ajustada e histórica elección.
- La definición voto a voto marcará el rumbo de Perú entre dos modelos ideológicos opuestos, buscando superar años de profunda inestabilidad política e institucional.
Más de 27 millones de peruanos participaron este domingo de la segunda vuelta presidencial que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en una elección marcada por la polarización política y la expectativa por un resultado ajustado.
Tras el cierre de los centros de votación, los primeros datos de boca de urna difundidos por la consultora Ipsos otorgaron una ventaja a Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Según esos números, obtuvo el 50,7% de los votos, frente al 49,3% de Sánchez, representante de Juntos por el Perú.
Sin embargo, el candidato de izquierda evitó reconocer una derrota y sostuvo que existe un “empate técnico” entre ambos postulantes. “Nadie puede decir ya gané o ya perdí. Ahora empieza el conteo de verdad”, afirmó ante la prensa. Además, recordó que en procesos electorales anteriores los boca de urna mostraron tendencias que luego fueron revertidas durante el escrutinio oficial.
Cuándo se conocerán los resultados oficiales
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse a partir de las 22:00 de Perú, medianoche en Argentina. El organismo adelantó que dará a conocer el porcentaje de votos contabilizados para cada candidato a medida que avance el escrutinio.
La estrecha diferencia anticipada por los sondeos mantiene en vilo al país andino, que busca dejar atrás años de crisis política, cambios de gobierno e inestabilidad institucional.
El llamado del presidente José Balcázar
Durante la jornada electoral, el presidente peruano José Balcázar exhortó a los candidatos y a sus seguidores a respetar el resultado que surja de las urnas.
“Espero entregar la banda presidencial de una forma pacífica y ordenada, para que el nuevo Gobierno pueda comenzar a trabajar por el país”, expresó luego de emitir su voto en la ciudad de Chiclayo.
Balcázar también destacó la labor de los organismos electorales y aseguró que la presencia de representantes de ambas fuerzas políticas en las mesas de votación contribuirá a garantizar la transparencia del proceso.
Un país dividido entre dos proyectos opuestos
La segunda vuelta enfrenta dos propuestas ideológicas muy diferentes. Por un lado, Fujimori representa a la centroderecha y busca regresar al poder respaldada por sectores empresariales y conservadores. Por el otro, Sánchez encarna una alternativa de izquierda que promete reformas sociales y económicas profundas.
La división quedó reflejada entre los votantes. Mientras algunos respaldan a Fujimori por temor a políticas consideradas radicales, otros apoyan a Sánchez como una alternativa frente al modelo político tradicional.
Con una diferencia mínima en los sondeos y millones de votos aún por contabilizar, Perú permanece a la espera de un resultado que podría definirse voto a voto y mantener la incertidumbre hasta bien entrada la madrugada.