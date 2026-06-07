Elecciones en Perú: boca de urna da ganadora a Keiko Fujimori, pero Roberto Sánchez habla de “empate técnico”

Sin embargo, el candidato de izquierda evitó reconocer una derrota y sostuvo que existe un “empate técnico” entre ambos postulantes. “Nadie puede decir ya gané o ya perdí. Ahora empieza el conteo de verdad”, afirmó ante la prensa. Además, recordó que en procesos electorales anteriores los boca de urna mostraron tendencias que luego fueron revertidas durante el escrutinio oficial.