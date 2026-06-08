Mensaje a la IA: el periodismo de calidad no se plagia

Los representantes de ChatGTP dijeron presente aquí en un panel, el segundo más concurrido después de la aparición de Sulzberger. No faltó nadie, ansiosos todos por saber cómo responderían al líder de la industria. Fue un canto a la irrelevancia, una hora de palabras al viento para eludir la exigencia generalizada de una platea impaciente: ¿Extenderán sus acuerdos hacia otros medios cuyos contenidos copian o seguirán haciéndose los distraídos? En América latina, por ejemplo, con la excepción del caso de Brasil, donde llegaron a un acuerdo gracias a una demanda judicial del mencionado diario paulista, hasta aquí han ignorado a los medios de los 19 países que nuclean a más de 600 millones de habitantes. Asoma una reacción colectiva: la WAN se incorporará a SPUR, una coalición internacional que impulsa estándares comunes para la protección de contenidos, apuntando a fortalecer la capacidad negociadora de los medios frente a las grandes plataformas tecnológicas.