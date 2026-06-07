La Inteligencia Artificial y la Inteligencia Viva

Entonces creo oír las carcajadas de los dioses que se burlan de aquellos pronósticos. No con desmesura, por supuesto, los dioses siempre guardan un poco de piedad para los humanos, pero se burlan con ganas, de ello no me quedan dudas. Y luego creo advertir que el coro crece y crece, y se me ocurre que quizá se agregan a él algunos de los genios que aportaron maravillas a su posteridad merced a la Inteligencia Viva, al talento puro. Digamos: Aristóteles, Pitágoras, Shakespeare, Cervantes, Mozart, Borges, Leonardo, Fellini… en cuyas risas, debo admitirlo, se percibe bastante menos indulgencia, lo que parece comprensible, pienso, por todo lo que ellos trabajaron, sangraron y sufrieron para legarnos sus obras. Y cuando el coro se vuelve ensordecedor me pregunto si los pronosticadores que lo provocaron, los magnates de la IA y sus acólitos, ya se habrán dado cuenta de su estupidez, ya se habrán empequeñecido cuanto les exige el coro, ya habrán aceptado la gélida sugerencia de modestia y silencio que les hacen sus máquinas.