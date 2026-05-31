IA y trabajo: los sectores que más invierten en Inteligencia Artificial y los empleos en riesgo

La inteligencia artificial (IA) se consolida como una de las tecnologías más disruptivas para las empresas de todo el mundo. Su capacidad para automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de datos y mejorar la productividad está acelerando su adopción en sectores clave de la economía, aunque también genera interrogantes sobre el futuro del trabajo y la transformación de los empleos tradicionales.
Según un informe publicado por Infobae.com, las industrias con mayor madurez digital son las que avanzan más rápido en la incorporación de inteligencia artificial, especialmente la banca, las fintech, el comercio electrónico y el sector energético. Al mismo tiempo, especialistas y consultoras internacionales advierten que esta revolución tecnológica podría modificar profundamente el mercado laboral durante los próximos años.
Qué sectores adoptan más rápido la inteligencia artificial
De acuerdo con expertos en transformación digital, existen importantes diferencias entre los distintos sectores productivos respecto al nivel de implementación de la IA.
Banca y fintech
Las entidades financieras aparecen entre las organizaciones más avanzadas en la utilización de inteligencia artificial. Sus principales aplicaciones incluyen la detección de fraudes en tiempo real, la evaluación automatizada de riesgos crediticios y la atención al cliente mediante asistentes virtuales disponibles las 24 horas.
Además, los bancos utilizan algoritmos para analizar grandes cantidades de información y mejorar la toma de decisiones comerciales y financieras.
Comercio
El sector comercial también acelera su transformación digital mediante herramientas de IA orientadas a mejorar la experiencia del consumidor.
Entre las aplicaciones más utilizadas se encuentran los chatbots de atención al cliente, los sistemas inteligentes de gestión de inventarios, el análisis predictivo de la demanda y las plataformas que estudian los hábitos de compra para personalizar ofertas y promociones.
Agroindustria
En el campo, la inteligencia artificial ya se utiliza para optimizar la selección de semillas, detectar plagas, mejorar la agricultura de precisión y automatizar tareas mediante sensores y monitoreo satelital.
Especialistas destacan que la tecnología permite aumentar la productividad y reducir costos en distintas etapas de la cadena agroindustrial.
Energía y petróleo
Las compañías energéticas incorporan sistemas de inteligencia artificial para monitorear operaciones en tiempo real, optimizar procesos y anticipar fallas.
En Argentina, empresas vinculadas a Vaca Muerta comenzaron a utilizar centros de inteligencia operativa capaces de analizar datos históricos y generar escenarios predictivos para mejorar la eficiencia de las operaciones.
Minería e industria
La minería emplea IA para el monitoreo remoto de operaciones, el análisis de datos en tiempo real y la prevención de incidentes de seguridad.
Por su parte, la industria manufacturera todavía presenta niveles de adopción más bajos, aunque las expectativas son elevadas. Diversos relevamientos indican que ocho de cada diez empresas industriales planean invertir en inteligencia artificial durante los próximos cinco años.
El desafío: pasar de las pruebas al uso masivo
Uno de los principales obstáculos para las organizaciones es transformar los proyectos piloto en implementaciones concretas.
Diversos estudios muestran que muchas empresas experimentan con herramientas como ChatGPT o asistentes virtuales, pero todavía no integran la inteligencia artificial en procesos críticos del negocio. Además, una gran proporción de organizaciones no mide el retorno de inversión ni cuenta con indicadores específicos para evaluar el impacto de estas tecnologías.
Los expertos coinciden en que la verdadera ventaja competitiva aparece cuando la IA se incorpora de manera transversal en toda la estructura empresarial y no como una solución aislada.
Cómo cambiará el mercado laboral con la inteligencia artificial
La expansión de la IA también alimenta el debate sobre el futuro del empleo. Informes de consultoras internacionales y bancos de inversión sostienen que muchas tareas rutinarias podrán ser automatizadas durante los próximos años.
Las ocupaciones más expuestas incluyen trabajos administrativos repetitivos, atención telefónica, procesamiento de documentos, facturación, cobranzas y ciertas tareas legales y financieras.
Sin embargo, otros especialistas sostienen que la inteligencia artificial no necesariamente eliminará puestos de trabajo, sino que modificará funciones y aumentará la productividad de los trabajadores.
En este escenario, crecerá la demanda de perfiles capaces de combinar conocimientos técnicos, análisis de datos, gestión de tecnología y supervisión de sistemas inteligentes.
El futuro de la IA en Argentina
Los especialistas consideran que Argentina adoptará la inteligencia artificial de manera progresiva, aunque con ritmos diferentes según el sector económico.
La capacitación profesional, la calidad de los datos, la infraestructura tecnológica y la adaptación cultural dentro de las empresas serán factores decisivos para aprovechar el potencial de esta tecnología.
Mientras tanto, la inteligencia artificial ya dejó de ser una herramienta experimental para convertirse en un elemento estratégico que está redefiniendo la competitividad empresarial y el futuro del trabajo en todo el mundo.