Guerra en Medio Oriente: escalan las hostilidades entre Irán e Israel

En Teherán, la incertidumbre y el estancamiento económico pesan sobre los habitantes. “Tengo la sensación de que esta situación va a prolongarse durante un tiempo: una especie de estado suspendido en el que unos lanzan misiles, otros envían drones”, declaró Farhad, un chef de 35 años en la capital iraní. La vida se ha vuelto “cada vez más difícil -añade-. Cosas que hace unos meses habríamos podido plantearnos comprar son ahora sueños o cuentos de hadas”.