Mundo

Guerra en Medio Oriente: escalan las hostilidades entre Irán e Israel

Cien días de guerra, nuevos ataques y la certeza de que la paz está más lejos que antes. Líbano es un polvorín.

HUMO Y CENIZAS. La costera ciudad de Tiro, al sur del Líbano, recibió una andanada de ataques.
HUMO Y CENIZAS. La costera ciudad de Tiro, al sur del Líbano, recibió una andanada de ataques.
Hace 3 Hs

TEHERÁN, Irán.- Israel desató nuevos ataques en los suburbios del sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbollah, que dejó dos muertos, en represalia por los disparos efectuados en su territorio a pesar de un alto el fuego que no detiene el ciclo de violencia iniciado hace 100 días.

Los ataques israelíes dejaron dos muertos y 20 heridos, entre ellos cuatro niños y cuatro mujeres, dice el Ministerio de Salud libanés. Israel dio cuenta a su vez de dos oleadas de ataques iraníes con drones contra su propio territorio, los primeros desde el cese al fuego entre ambos países del 8 de abril. Como consecuencia, anunció la suspensión de las clases este lunes.

Teherán, que emitió un comunicado afirmando que Israel había “cruzado todas las líneas rojas” en Líbano, ya había amenazado con represalias contra los intereses estadounidenses e israelíes en Oriente Medio.

La posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada hace 100 días y que ha hecho tambalear la economía mundial, se aleja cada vez más.

“El bloqueo naval impuesto a Irán y la luz verde dada hoy por Estados Unidos al régimen sionista convierten las bases y los activos estadounidenses y del régimen (israelí) en la región en objetivos legítimos”, declaró en X el negociador jefe de Irán y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

“Nuestras fuerzas armadas, como siempre, tienen libertad para actuar”, añadió.

Estancamiento

Aunque las negociaciones de paz parecen estancadas, Pakistán, que actúa como mediador, prosigue sus esfuerzos.

Según la televisión estatal, el ministro del Interior paquistaní, Mohsen Naqvi, visitó de nuevo Teherán y entregó una “carta especial” dirigida al líder supremo Mojtaba Jamenei, que contiene “un mensaje muy importante”, indicó sin revelar su contenido.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, calificó el proceso de negociaciones de “engorroso” y criticó duramente en una entrevista con la CNN los “cambios de postura” y los “comentarios contradictorios” de la administración estadounidense.

Donald Trump afirmó que Irán no acepta un acuerdo porque es "fuerte y orgulloso"

Donald Trump afirmó que Irán no acepta un acuerdo porque es fuerte y orgulloso

En Teherán, la incertidumbre y el estancamiento económico pesan sobre los habitantes. “Tengo la sensación de que esta situación va a prolongarse durante un tiempo: una especie de estado suspendido en el que unos lanzan misiles, otros envían drones”, declaró Farhad, un chef de 35 años en la capital iraní. La vida se ha vuelto “cada vez más difícil -añade-. Cosas que hace unos meses habríamos podido plantearnos comprar son ahora sueños o cuentos de hadas”.

Desde el alto el fuego del 8 de abril, las hostilidades habían cesado casi por completo. Sin embargo, han resurgido recientemente, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para los hidrocarburos controlada por Teherán.

El Ejército estadounidense anunció ayer haber derribado dos drones iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el estrecho, y afirmó que sus fuerzas se mantenían “en alerta”.

Paralelamente, las hostilidades continúan en el otro frente del conflicto, Líbano, desde donde se lanzaron este domingo proyectiles contra Israel, a pesar de un alto el fuego teóricamente vigente.

El conflicto estalló el 2 de marzo, cuando Hezbollah atacó a Israel para vengar la muerte del anterior líder iraní, Alí Jamenei.

Conflicto en Medio Oriente: la guerra con Irán agudiza el hambre mundial

Conflicto en Medio Oriente: la guerra con Irán agudiza el hambre mundial

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció ayer que el Ejército atacó centros de mando del grupo chiita en los suburbios del sur de Beirut “en respuesta a los disparos de Hezbollah contra territorio israelí”.

Desde marzo los ataques contra Líbano han dejado al menos 3.613 muertos, según el último balance de las autoridades.

Del lado israelí, murieron 29 soldados y un contratista civil en el Líbano, según el ejército. Irán exige que cualquier acuerdo con Estados Unidos incluya el fin de las hostilidades en territorio libanés, mientras que Washington preferiría tratar ambos temas por separado.

En este contexto, Donald Trump pidió a su aliado israelí que los ataques contra Hezbollah fueran más “quirúrgicos”.

Las posturas de Teherán y Washington siguen muy alejadas en cuestiones como el conflicto en Líbano, los activos iraníes congelados en el extranjero, la energía nuclear y el control del estrecho de Ormuz.

Temas IránIsraelLíbanoBenjamin NetanyahuDonald TrumpAlí JameneiGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guerra en Medio Oriente: persiste la violencia en el Líbano, pese a la tregua

Guerra en Medio Oriente: persiste la violencia en el Líbano, pese a la tregua

Hezbollah acepta la propuesta de Estados Unidos para detener ataques contra Israel

Hezbollah acepta la propuesta de Estados Unidos para detener ataques contra Israel

Guerra en Medio Oriente: Irán condiciona cualquier pacto con EE.UU. al respeto de sus derechos

Guerra en Medio Oriente: Irán condiciona cualquier pacto con EE.UU. al respeto de sus derechos

Guerra en Medio Oriente: Irán advierte que un ataque a Beirut reiniciará las hostilidades

Guerra en Medio Oriente: Irán advierte que un ataque a Beirut reiniciará las hostilidades

Israel bombardeó Beirut pese al alto el fuego y aumentó la tensión con Hezbollah

Israel bombardeó Beirut pese al alto el fuego y aumentó la tensión con Hezbollah

Lo más popular
La NASA busca poetas, cineastas y artistas para contar sus próximas misiones espaciales
1

La NASA busca poetas, cineastas y artistas para contar sus próximas misiones espaciales

Qué lugar ocupa hoy el dinero en la vida de los jóvenes, según un estudio
2

Qué lugar ocupa hoy el dinero en la vida de los jóvenes, según un estudio

La Feria del Trabajo de Tucumán ya abrió la venta de entradas: charlas y networking para jóvenes
3

La Feria del Trabajo de Tucumán ya abrió la venta de entradas: charlas y networking para jóvenes

Su familia había iniciado el funeral y apareció vivo seis días después: el guía perdido en el monte Everest contó cómo sobrevivió a la deriva
4

Su familia había iniciado el funeral y apareció vivo seis días después: el guía perdido en el monte Everest contó cómo sobrevivió a la deriva

Medialunas integrales: un antojo saludable para disfrutar en una tarde gris
5

Medialunas integrales: un antojo saludable para disfrutar en una tarde gris

Ranking notas premium
Ética Pública en Tucumán: las claves de los proyectos que analiza la Legislatura
1

Ética Pública en Tucumán: las claves de los proyectos que analiza la Legislatura

“Me rompieron la cabeza”: habló el último detenido tras el operativo policial en la despedida al Indio Solari en Tucumán
2

“Me rompieron la cabeza”: habló el último detenido tras el operativo policial en la despedida al Indio Solari en Tucumán

Un medio de Noruega define su rol con IA
3

Un medio de Noruega define su rol con IA

Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán
4

Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán

Gente que le cuenta a la gente
5

Gente que le cuenta a la gente

Más Noticias
Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

El conocimiento fragmentado

El conocimiento fragmentado

La identidad como dolor y valor con sello propio

La identidad como dolor y valor con sello propio

Valorá tu atención

Valorá tu atención

La discusión del libre albedrío respecto de la posibilidad de un Dios omnipotente tiene que ver con la diferencia entre lo finito y lo infinito

"La discusión del libre albedrío respecto de la posibilidad de un Dios omnipotente tiene que ver con la diferencia entre lo finito y lo infinito"

Comentarios