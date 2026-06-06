Donald Trump afirmó que Irán no acepta un acuerdo porque es "fuerte y orgulloso"

El conflicto en Medio Oriente volvió a sumar un nuevo capítulo de tensión luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Irán todavía no aceptó un acuerdo de paz para poner fin al conflicto. Sin embargo, el mandatario consideró que las autoridades iraníes terminarán sentándose a negociar porque, según afirmó, “no tienen otra opción”.