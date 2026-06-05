Duro revés para la política migratoria de Trump: un juez invalidó restricciones contra más de 30 países

Resumen para apurados
- El juez de EE. UU. John McConnell bloqueó el viernes las restricciones migratorias de Trump contra 39 países por considerarlas ilegales y basadas en prejuicios antiinmigrantes.
- Estas medidas se aplicaron tras el tiroteo a dos guardias nacionales, congelando trámites de asilo, permisos de trabajo y naturalización de 39 naciones de bajos recursos.
- El fallo representa un duro golpe para la política de Trump y podría restablecer los procesos de visado y residencia para miles de solicitantes afectados por las prohibiciones.
Un duro revés sufrió este viernes la política migratoria de la administración de Donald Trump. Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este viernes una serie de restricciones impuestas a la inmigración legal, implementadas tras el tiroteo ocurrido el año pasado en el que murieron dos miembros de la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe.
El juez de distrito de Rhode Island, John McConnell, afirmó que las restricciones aplicadas a las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía de nacionales de 39 países eran ilegales.
"Desde entonces, a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente obtener decisiones definitivas relativas, entre otras cosas, a sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta de residencia permanente o naturalización", subrayó el magistrado.
En un fallo de más de 130 páginas, McConnell cuestionó con dureza el accionar del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional.
“Al promulgar sus más recientes políticas migratorias, el USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) se atribuye una autoridad estatutaria y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin considerar los intereses de confianza de los solicitantes que debe tener en cuenta; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que encubren sentimientos antiinmigrantes cuya influencia en su toma de decisiones tiene prohibido permitir”, escribió McConnell.
“En términos legales, eso significa que las acciones del USCIS son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas”, agregó el juez, consignó el diario Clarín.
Entre los fundamentos de su resolución, McConnell citó una publicación de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En diciembre, Noem afirmó en X haber recomendado al presidente Donald Trump "una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado" Estados Unidos "con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo".
Revés para la política migratoria de Trump
Esa recomendación se aplicó de inmediato y las solicitudes de tarjetas de residencia -la conocida "green card"- o de naturalización quedaron suspendidas para personas de 19 de los países más pobres del mundo.
Doce de esos países ya enfrentaban una prohibición de ingreso al territorio estadounidense desde junio de 2025: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A ellos se sumaban otros siete países -Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela- sometidos desde la misma fecha a restricciones en la expedición de visados. Posteriormente, en diciembre de 2025, otros 20 países fueron incorporados a la lista, ampliando el alcance de las medidas.