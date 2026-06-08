“Eres corrupta o estúpida”: qué dijo Donald Trump al estallar contra una periodista

El bulo de California

Fiel a su narrativa de 2020, Trump volvió a calificar los comicios que perdió contra Joe Biden (a quien se refirió despectivamente como "Joe el durmiente") como un proceso “amañado y sucio”. Centró sus ataques en California, al asegurar sin pruebas que el tiempo que se tarda en contar los votos en dicho estado es una señal de fraude: “Están haciendo trampas”, afirmó.