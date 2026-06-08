“Eres corrupta o estúpida”: qué dijo Donald Trump al estallar contra una periodista

Resumen para apurados
- Donald Trump insultó a la periodista Kristen Welker y abandonó una entrevista de NBC en Wisconsin tras ser cuestionado por sus teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020.
- El republicano atacó al FBI, defendió crear un fondo de ayuda para los asaltantes del Capitolio y reiteró sus denuncias sin pruebas sobre fraude en las elecciones de 2020.
- El tenso episodio ratifica la estrategia de Trump de confrontación directa con los medios de comunicación tradicionales y endurece su discurso con vistas a futuros comicios.
Donald Trump volvió a protagonizar un choque frontal con los medios de comunicación. Durante una entrevista para el programa *Meet the Press* de la cadena NBC, el mandatario republicano perdió los estribos ante las repreguntas de la presentadora Kristen Welker, a quien terminó insultando antes de levantarse y dar por terminada la grabación de forma abrupta.
Estas fueron las palabras que le espetó Trump a la periodista antes de levantarse de la silla y retirarse:
- Eres corrupta o estúpida”: Trump estalló contra una periodista y abandonó una entrevista tras ser cuestionado por sus bulos.
- El expresidente de EE.UU. reiteró sus teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, llamó "corrupto” al FBI y propuso un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a los asaltantes del Capitolio.
- El momento de mayor tensión comenzó cuando se discutió la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares que la Administración Trump pretende impulsar para personas que se dicen "perseguidas" por el gobierno federal. Entre los beneficiarios estarían los procesados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Trump no solo defendió "compensar" a los asaltantes, cuyas vidas -según él- han sido "destruidas", sino que arremetió contra las fuerzas del orden.
El mandatario acusó de ser “corruptos” a numerosos oficiales de policía y agentes del FBI que defendieron el edificio aquel día. Ante la insistencia de Welker sobre la inexistencia de evidencia que respalde tal acusación, Trump se limitó a insistir en el "perjuicio" que sufren sus seguidores.
El bulo de California
Fiel a su narrativa de 2020, Trump volvió a calificar los comicios que perdió contra Joe Biden (a quien se refirió despectivamente como "Joe el durmiente") como un proceso “amañado y sucio”. Centró sus ataques en California, al asegurar sin pruebas que el tiempo que se tarda en contar los votos en dicho estado es una señal de fraude: “Están haciendo trampas”, afirmó.
Cuando Welker le aclaró que el retraso se debe al volumen de población y al voto por correo legal, Trump respondió con desdén: “Lo único que tengo que hacer es mirar y escucho a la gente”.
Según el mandatario, el sistema estadounidense funciona ahora como el de un “país del Tercer Mundo” y aseguró que, hoy más que nunca, existen “pruebas” de la manipulación, aunque evitó presentarlas.
"He tenido suficiente"
La entrevista terminó de descarrilar cuando Trump generalizó sus ataques a todos los medios de comunicación no alineados con su discurso. “Tú eres corrupta o eres estúpida”, le dijo directamente a Welker, al extender el insulto a las cadenas ABC, CBS y CNN, a las que tachó de organizaciones deshonestas.
Acto seguido, Trump sentenció: “Ya he tenido suficiente”, se levantó de su asiento y abandonó el set, ignorando las peticiones de la periodista, quien había viajado hasta Wisconsin específicamente para el encuentro. Antes de salir, el republicano zanjó la escena con una advertencia: “Un país nunca será grande con una prensa deshonrosa”.