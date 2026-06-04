Alerta amarilla por lluvias fuertes: qué provincias afecta y hasta cuándo rige

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes para este jueves y viernes en el centro y norte de Argentina, previendo acumulados de entre 30 y 60 milímetros.
- El fenómeno afectará a Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Tucumán. Ante esto, el organismo recomendó limpiar desagües y evitar salir de los hogares.
- Se prevé que el mal tiempo continúe el viernes extendiéndose a más localidades, por lo que las autoridades instan a seguir los reportes para prevenir incidentes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este jueves 4 de junio en distintas provincias del centro y norte de Argentina. Mientras tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una jornada con temperaturas algo más templadas y mayor presencia de nubosidad.
Según informó el organismo, las condiciones meteorológicas podrían generar inconvenientes temporales en las actividades diarias debido a las precipitaciones previstas para gran parte del país.
Qué zonas están bajo alerta amarilla por lluvias
La advertencia alcanza a sectores del sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, además de áreas de La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Tucumán.
De acuerdo con el pronóstico oficial, en estas regiones se desarrollarán lluvias persistentes durante gran parte del día. Los acumulados previstos se ubican entre los 30 y 60 milímetros, aunque en algunos puntos podrían registrarse valores superiores de manera puntual.
El SMN también indicó que algunos de estos fenómenos podrían estar acompañados por actividad eléctrica, por lo que recomendó mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas.
Las recomendaciones del SMN ante las lluvias intensas
Frente al pronóstico de precipitaciones fuertes, el organismo difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos y evitar complicaciones:
- Evitar salir de los hogares si no es necesario.
- No sacar la basura a la vía pública.
- Mantener limpios desagües, canaletas y sumideros.
- Alejarse de zonas con riesgo de anegamientos o inundaciones.
- Interrumpir el suministro eléctrico si el agua ingresa a la vivienda.
El mal tiempo continuará durante el viernes
El panorama meteorológico no cambiará demasiado en el cierre de la semana. El SMN anticipó que para el viernes continuará vigente una alerta amarilla por lluvias en varias provincias.
La advertencia volverá a alcanzar sectores de Buenos Aires, incluyendo más localidades de la zona central, además de La Pampa, Córdoba y San Luis.
Para esa jornada también se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, por lo que las autoridades recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y adoptar las medidas de prevención necesarias.