SociedadClima y ecología

El alerta amarillo por tormentas se expande y alcanza a varias provincias del centro y NEA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por intensas precipitaciones, ráfagas y ocasional caída de granizo que afectarán a varias provincias a partir de este sábado.

Alerta meteorológica amarilla pronosticada para el domingo.
Alerta meteorológica amarilla pronosticada para el domingo. Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes tormentas y granizo en provincias del centro y NEA de Argentina, vigente desde este sábado por la noche.
  • El fenómeno iniciará en Córdoba y Santa Fe, extendiéndose el domingo a Entre Ríos, Formosa, Misiones y San Luis, con ráfagas de viento y abundante caída de agua acumulada.
  • La advertencia implica riesgos de daños materiales e interrupción de actividades cotidianas. Se prevé que las malas condiciones climáticas continúen hasta el lunes en el NEA.
Resumen generado con IA

A las 5.51 de la madrugada, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) hizo su última actualización. Así, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció las alertas meteorológicas de este fin de semana. Intensas tormentas llegarán al centro del país este sábado y se extenderán hacia el NEA durante el domingo y hasta el lunes.

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Córdoba y Santa Fe son las dos provincias que se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla. Esto implica que se pronosticaron fenómenos meteorológicos con intensidad suficiente para tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las regiones que se encuentran bajo alerta amarilla y que tendrán tormentas de gran magnitud desde la noche de este sábado son el noroeste de Córdoba –Ischilín, Sobremonte, Tulumba, Río Seco, San Justo, General San Martín, Unión y Marcos Juárez– y el centro-oeste de Santa Fe –Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín–.

Centro y NEA con tormentas intensas el domingo

Las precipitaciones de alta magnitud que iniciarán por la noche se extenderán en tiempo y espacio. El domingo las regiones indicadas continuarán con tormentas, por lo menos hasta la mañana. Además, las precipitaciones se extenderán hasta el límite con Uruguay, Brasil y Paraguay en diferentes zonas.

Las áreas que tendrán tormentas intensas el domingo serán la mitad este de Santiago del Estero, toda Santa Fe, el centro y este de Formosa –de norte a sur–, toda Misiones y el oeste y norte de Entre Ríos. La alerta amarilla también se extenderá en el sentido contrario, pero con menor alcance porque llegará a cubrir toda la provincia de Córdoba y San Luis, el noreste de La Pampa y el noroeste de Buenos Aires.

Las zonas más cercanas al centro del país tendrán valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. La alerta amarilla rige desde el sábado a la noche hasta el domingo a la mañana en la mayoría de los casos. En San Luis, las tormentas serán más leves –precipitación acumulada entre 20 y 30 milímetros– pero habrá vientos con velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.

En la región del NEA, en cambio, la alerta rige en la mayoría de los casos desde el domingo por la tarde. También se pronosticaron ráfagas de hasta 20 kilómetros por hora, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros.

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