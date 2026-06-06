El alerta amarillo por tormentas se expande y alcanza a varias provincias del centro y NEA

Las áreas que tendrán tormentas intensas el domingo serán la mitad este de Santiago del Estero, toda Santa Fe, el centro y este de Formosa –de norte a sur–, toda Misiones y el oeste y norte de Entre Ríos. La alerta amarilla también se extenderá en el sentido contrario, pero con menor alcance porque llegará a cubrir toda la provincia de Córdoba y San Luis, el noreste de La Pampa y el noroeste de Buenos Aires.