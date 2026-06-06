Confirmaron dónde será la despedida del Indio Solari: los detalles del homenaje público en Avellaneda

Después de varios días de especulaciones y distintas alternativas en evaluación, finalmente se confirmó el lugar donde se llevará a cabo la despedida pública del Indio Solari. El homenaje masivo al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este domingo desde las 11 en el Polideportivo José María Gatica, ubicado dentro del Parque Domínico, en Avellaneda.