Confirmaron dónde será la despedida del Indio Solari: los detalles del homenaje público en Avellaneda
Tras varios días de incertidumbre, se confirmó el lugar donde se llevará a cabo la despedida masiva del Indio Solari. El homenaje contará con un importante operativo de seguridad y una amplia convocatoria de seguidores.
Resumen para apurados
- El velorio público del músico Indio Solari se hará este domingo desde las 11 en el Polideportivo Gatica de Avellaneda para que miles de seguidores puedan despedir al artista.
- El predio se eligió tras descartarse el Congreso nacional. Se implementará un operativo con más de 700 policías ante la masiva convocatoria y habrá homenajes en las autopistas.
- El tributo busca canalizar la profunda conmoción nacional y ofrecer una despedida histórica para un artista emblemático que marcó a múltiples generaciones del rock argentino.
Después de varios días de especulaciones y distintas alternativas en evaluación, finalmente se confirmó el lugar donde se llevará a cabo la despedida pública del Indio Solari. El homenaje masivo al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este domingo desde las 11 en el Polideportivo José María Gatica, ubicado dentro del Parque Domínico, en Avellaneda.
La noticia puso fin a las versiones que circularon desde la muerte del músico y que incluían distintos escenarios posibles para albergar a la multitud de seguidores que buscarán darle el último adiós a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.
Cómo será la despedida pública del Indio Solari en Avellaneda
Las puertas del predio municipal abrirán a partir de las 11 de la mañana y se espera una importante concurrencia de fanáticos provenientes de distintos puntos del país.
Para garantizar la seguridad durante la jornada, las autoridades bonaerenses ya dispusieron un amplio operativo. Según trascendió, más de 700 efectivos policiales fueron asignados inicialmente a la cobertura del evento, aunque ese número podría incrementarse de acuerdo con la magnitud de la convocatoria.
La elección de Avellaneda se confirmó luego de que quedara descartada la posibilidad de realizar el velatorio en el Congreso de la Nación. A partir de entonces se analizaron distintas opciones hasta que finalmente se definió el Polideportivo José María Gatica como sede del homenaje.
El homenaje al Indio Solari en la autopista Buenos Aires-La Plata
En paralelo a los preparativos para la despedida, el Gobierno bonaerense impulsó un tributo especial al músico a través de los carteles electrónicos de la autopista Buenos Aires-La Plata.
Durante las últimas horas comenzaron a exhibirse fragmentos de canciones y frases emblemáticas asociadas a la obra de Los Redonditos de Ricota, un gesto que llamó la atención de quienes transitaban por la traza.
Entre los mensajes que pudieron verse figuraron algunas de las expresiones más recordadas por los seguidores de la banda, transformando el recorrido en una suerte de homenaje simbólico al artista.
La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción entre músicos, colegas y fanáticos. Desde que se conoció la noticia, se multiplicaron las muestras de afecto en distintos puntos del país, con encuentros espontáneos, vigilias y homenajes.
La despedida en Avellaneda buscará canalizar ese sentimiento colectivo y ofrecer un espacio para que miles de personas puedan rendir tributo al artista que marcó a varias generaciones con su música, sus letras y su particular vínculo con el público.