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La última foto familiar pública del Indio Solari: el abrazo con Bruno y Virginia que hoy conmueve a los fanáticos

Tras la muerte del Indio Solari, volvió a viralizarse una de las fotos familiares más significativas del cantante. En ella aparece abrazado a Viru y Bruno, poco antes del show de Tandil de 2016.

El Indio Solari y su esposa Viru tuvieron un hijo, Bruno, que ahora tiene 25 años
El Indio Solari y su esposa Viru tuvieron un hijo, Bruno, que ahora tiene 25 años Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la muerte del Indio Solari en Argentina, fanáticos viralizaron una de sus últimas fotos familiares junto a su esposa e hijo para recordar el lado íntimo del músico.
  • La imagen se tomó antes del histórico show de Tandil en 2016, donde el cantante reveló que tenía Parkinson, y fue compartida en redes por su esposa en el año 2020.
  • El retrato adquiere un valor histórico y emocional clave para el rock argentino, mostrando el lado humano y reservado de un ídolo popular tras su fallecimiento.
Resumen generado con IA

Tras la muerte del Indio Solari, miles de fanáticos comenzaron a recordar distintos momentos de la vida del histórico referente del rock argentino. Entre ellos, una fotografía familiar que con el paso de los años adquirió un valor especial y que hoy se transformó en una de las imágenes más significativas de su intimidad.

Se trata de la publicación más reciente en la que aparece junto a su esposa, Virginia Mones Ruiz —conocida como Viru—, y su hijo Bruno. La postal fue compartida por ella el 8 de diciembre de 2020 y muestra un abrazo entre los tres integrantes de la familia.

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La imagen permitió además observar una de las apariciones más actuales de Bruno Solari, quien siempre eligió mantenerse alejado de la exposición mediática y las redes sociales.

El Indio Solari junto a su familia antes de su show en Tandil en 2016 El Indio Solari junto a su familia antes de su show en Tandil en 2016

Una foto tomada antes de una noche histórica para el Indio Solari

Aunque la publicación se realizó en 2020, la fotografía había sido tomada años antes, en la previa del multitudinario recital que el Indio Solari ofreció en Tandil en 2016.

Aquella presentación quedó grabada en la memoria de sus seguidores por un motivo muy especial. Frente a una multitud estimada en 150.000 personas, el cantante decidió revelar públicamente que padecía Parkinson.

Durante el concierto pronunció una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más recordados de su carrera: "Míster Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy".

La confesión generó una profunda conmoción entre los fanáticos y marcó un antes y un después en la relación del músico con su público, ya que pocas veces había compartido aspectos tan personales de su salud.

La imagen que muestra la faceta más íntima del artista

A diferencia de otras figuras populares, el Indio Solari siempre protegió con firmeza su vida privada. Tanto Viru como Bruno permanecieron durante décadas lejos de los medios y de los focos de atención que rodearon al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Por ese motivo, la fotografía compartida por su esposa adquirió una relevancia especial. No solo retrata a la familia reunida en un momento importante de la carrera del músico, sino que también refleja el fuerte vínculo que mantenía con sus seres más cercanos.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la imagen volvió a circular en redes sociales y medios de comunicación. Para muchos seguidores, se convirtió en una de las últimas grandes postales familiares del artista y en un recuerdo cargado de emoción de quien fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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