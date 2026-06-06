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El país despide al Indio Solari: confirman el lugar y el horario del velatorio

La familia del músico reprogramó la fecha para facilitar la llegada de personas que viajan desde distintas provincias.

INDIO SOLARI.
INDIO SOLARI.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El músico Carlos 'Indio' Solari será despedido en un velatorio público este domingo desde las 11:00 en Parque Domínico, Avellaneda, para permitir la llegada de sus fanáticos.
  • Tras descartarse el Congreso por falta de seguridad y desestimarse Tecnópolis y varios estadios, la familia fijó el lugar y retrasó el inicio para facilitar el arribo de fans.
  • Se prevé una movilización masiva de miles de seguidores de todo el país hacia Avellaneda, consolidando un hito histórico de convocatoria para despedir a la leyenda del rock.
Resumen generado con IA

Tras horas de profunda conmoción nacional y un mar de especulaciones sobre el destino final para su último adiós, se confirmó que Carlos Alberto "El Indio" Solari será despedido por su público en un velatorio masivo en Parque Domínico, salón Gatica, en el partido bonaerense de Avellaneda.

El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas.

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.

La ceremonia pública tendrá lugar mañana, desde las 11. La fecha debió ser modificada a último momento por el círculo íntimo del músico para "dar tiempo a la gente que viene de lejos". El entorno familiar ya realizó una íntima y estricta despedida privada durante la noche del viernes.

Idas, vueltas y el rechazo del Congreso

La definición del lugar se convirtió en una verdadera cuestión de Estado que incluyó intensas negociaciones contra reloj. En un principio, diputados de diversos bloques políticos impulsaron fervientemente gestiones para que las puertas del Congreso de la Nación se abrieran para el funeral de Estado. 

Sin embargo, la posibilidad fue descartada de forma tajante. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que tras una evaluación exhaustiva con el Ministerio de Seguridad se determinó que el Palacio Legislativo "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para contener la magnitud de la marea humana que se prevé.

Ante esta negativa, trascendió que los allegados al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota evaluaron los estadios de Boca y Racing. Pese a las conversaciones iniciales, ambas opciones deportivas quedaron rápidamente descartadas.

Por su parte, el Gobierno Nacional intervino a través del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien manifestó públicamente el ofrecimiento formal del predio de Tecnópolis, con un operativo de seguridad a cargo de la Policía Federal. No obstante, las dificultades para establecer una comunicación directa con el abogado de la familia diluyeron esta alternativa.

Finalmente, será Avellaneda, una tierra con fuerte arraigo e historia para el rock local, el escenario que albergue el último capítulo de la leyenda. Se espera que desde las primeras horas del domingo, miles de fanáticos de todas las provincias se concentren en las inmediaciones de Parque Domínico para rendir tributo, entre banderas y cantares, al eterno guía de las multitudes.

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