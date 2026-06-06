El país despide al Indio Solari: confirman el lugar y el horario del velatorio

Finalmente, será Avellaneda, una tierra con fuerte arraigo e historia para el rock local, el escenario que albergue el último capítulo de la leyenda. Se espera que desde las primeras horas del domingo, miles de fanáticos de todas las provincias se concentren en las inmediaciones de Parque Domínico para rendir tributo, entre banderas y cantares, al eterno guía de las multitudes.