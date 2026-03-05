Formación sin fronteras: continúan los cursos de idiomas en la Facultad de Derecho de la UNT

Aprender una lengua extranjera como herramienta para la formación académica y el desarrollo profesional es el eje de la propuesta que impulsada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT para este cuatrimestre, a través de sus cursos de idiomas abiertos a toda la comunidad.
La propuesta contempla una amplia variedad de idiomas, con niveles que van desde el inicial hasta el avanzado, organizados de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, garantizando una progresión académica clara y sistemática. Entre las opciones disponibles se encuentran Inglés, Italiano, Italiano Jurídico (especializado en el ámbito legal), Francés, Portugués, Alemán, Ruso y Japonés.
A través de estos cursos, los participantes fortalecen su perfil profesional, amplían sus oportunidades académicas y laborales y acceden a una formación complementaria orientada a un contexto cada vez más globalizado, en el marco de una institución pública, accesible y comprometida con la calidad educativa. La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Gestión Institucional, esta dirigida a estudiantes, docentes, egresados y público en general, incluyendo a personas externas a la unidad académica. Las clases se dictan en modalidad presencial y virtual, lo que permite adaptarse a diferentes rutinas y necesidades de cursado.
Los precios de los cursos
Cada curso tiene una duración de cuatro meses (un cuatrimestre), con excepción del idioma Alemán, que se extiende por cinco meses y cuenta con aranceles diferenciados según el perfil del cursante. La inscripción es de igual valor para todos los participantes, mientras que los aranceles varían según el nivel de cursado:
Cursos iniciales:
Inscripción: $50.000.
- Estudiante de la Facultad de Derecho y Cs. Ss: $35.000.
- Egresados/as y docentes FD y CS: $40.000.
- Público en general y estudiantes de otras facultades: $50.000
Cursos Avanzados:
Inscripción: $50.000
- Estudiante de la Facultad de Derecho y Cs. Ss: $42.000
- Egresados/as y docentes FD y CS: $48.000
- Público en general y estudiantes de otras facultades: $60.000
Asimismo, se ofrece un 10% de descuento por pago total anticipado, lo que representa un ahorro significativo para quienes opten por esta modalidad.
Los días, horarios y niveles disponibles se encuentran publicados en el Instagram institucional @derechount, donde se difunden todas las propuestas de cursado. Para realizar consultas, también se pueden contactar a la Secretaría de Gestión Institucional a través de WhatsApp al 381517-0823 o por correo electrónico a secretaria.gestion2@derecho.unt.edu.ar