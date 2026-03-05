Formación sin fronteras: continúan los cursos de idiomas en la Facultad de Derecho de la UNT

A través de estos cursos, los participantes fortalecen su perfil profesional, amplían sus oportunidades académicas y laborales y acceden a una formación complementaria orientada a un contexto cada vez más globalizado, en el marco de una institución pública, accesible y comprometida con la calidad educativa. La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Gestión Institucional, esta dirigida a estudiantes, docentes, egresados y público en general, incluyendo a personas externas a la unidad académica. Las clases se dictan en modalidad presencial y virtual, lo que permite adaptarse a diferentes rutinas y necesidades de cursado.