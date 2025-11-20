La Facultad de Derecho inauguró su editorial institucional

En un marco simbólico, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales presentó su nueva Editorial, un proyecto que busca recuperar una tradición histórica de producción académica y proyectar a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en los circuitos internacionales de publicación científica. Antes de ingresar, en el hall de la sede, una mesa exhibía revistas académicas de diferentes épocas: publicaciones que comenzaban en 1944, con la Revista Facultad de Derecho, y que desde 1957 adoptaron el nombre de Revista Jurídica. La colección —donada por el profesor titular Sergio Díaz Ricci— quedó incorporada al patrimonio de la Facultad para que cualquier interesado pueda revisitar su historia editorial.
El acto se realizó en el aula Magna de la Facultad y estuvo encabezado por el rector de la UNT, Sergio Pagani, junto a la vicerrectora, Mercedes Leal, la decana, Cristina Grunauer de Falú, y los editores de las nuevas revistas, Luis Esteban Caro Zóttola (Revista Jurídica) y Manuel Martínez Novillo (Vistas).
“Un paso trascendental”
Durante la presentación, Pagani celebró la puesta en marcha del sello editorial y subrayó su importancia para la vida universitaria. “Esta iniciativa es trascendental. Significa muchas cosas: la publicación de una revista científica en relación al Derecho y la recuperación de una buena práctica institucional”, expresó y destacó el trabajo colaborativo que permitió concretar el proyecto.
La decana destacó en su intervención que la iniciativa “responde a una demanda histórica de la comunidad académica”, ya que la nueva editorial permitirá “publicar libros individuales y colectivos, manuales de cátedra, trabajos de posgrado y revistas especializadas, tanto en formato digital como en futuras ediciones impresas”. También señaló que el nuevo sello “representa un paso firme en el mundo de la publicación académica” y que recupera una identidad central de la Facultad: “la vocación por la palabra, el debate y la producción escrita”.
Libros y revistas
La nueva editorial cuenta con distintas líneas de publicación, entre ellas colecciones de libros, manuales de cátedra, obras disciplinares y textos individuales o colectivos. En este marco se presentó el libro Práctica Constitucional de la Reforma y su Control Jurisdiccional, de Dante Mirra. También se anunció la publicación de trabajos de posgrado, cuyo primer volumen es El control de Constitucionalidad y Convencionalidad en el sistema comparado, fruto del posdoctorado dirigido por Sergio Díaz Ricci, José Sahian y Esteban Nader.
En el ámbito de las revistas académicas, el sello editorial relanzó la histórica Revista Jurídica, cuyo primer número ya se encuentra disponible en la página web de la facultad y reúne más de 100 trabajos. El Dr. Luis Caro Zóttola, coordinador editorial, destacó el objetivo de posicionar la revista en medios internacionales y el alto nivel de participación obtenido en la convocatoria.
La segunda publicación es Vistas. Cuadernos de Teoría Jurídica y Política, una revista orientada a debates contemporáneos desde diversas perspectivas y proyectada hacia la indexación internacional. “Vistas quiere decir diferentes miradas, debates; las cosas no se entienden de la misma manera”, explicó el Magister Manuel Martínez Novillo. Ambas publicaciones se difundirán en formato digital. Además, la editorial contempla una revista estudiantil destinada a visibilizar los trabajos y producciones de alumnos en congresos y competencias universitarias.