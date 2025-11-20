La Facultad de Derecho inauguró su editorial institucional

En un marco simbólico, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales presentó su nueva Editorial, un proyecto que busca recuperar una tradición histórica de producción académica y proyectar a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en los circuitos internacionales de publicación científica. Antes de ingresar, en el hall de la sede, una mesa exhibía revistas académicas de diferentes épocas: publicaciones que comenzaban en 1944, con la Revista Facultad de Derecho, y que desde 1957 adoptaron el nombre de Revista Jurídica. La colección —donada por el profesor titular Sergio Díaz Ricci— quedó incorporada al patrimonio de la Facultad para que cualquier interesado pueda revisitar su historia editorial.