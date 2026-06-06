El mito detrás de “Tarea fina”, la canción que el Indio Solari le habría escrito a Karina Rabolini

Empezando la década de los 90, prolífica para el rock nacional, la música argentina dio la bienvenida a una de las más grandes composiciones de “Patricio Rey y sus redonditos de ricota”. En 1991, con el lanzamiento de “La mosca y la sopa”, “Tarea fina” llegó al público. Un mito empezó a girar en torno al origen de la canción: el amor imposible del “Indio” Solari hacia Karina Rabolini, entonces casada con Daniel Scioli.