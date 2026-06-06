El mito detrás de “Tarea fina”, la canción que el Indio Solari le habría escrito a Karina Rabolini

Resumen para apurados
- El mito de que el Indio Solari compuso en 1991 la canción "Tarea fina" para Karina Rabolini en Argentina sigue vigente debido a las notables coincidencias de la letra.
- La letra describe a una mujer de piernas hermosas y menciona un lanchón en el Delta, lo que se asoció al noviazgo de la modelo con el motonauta Daniel Scioli en los noventa.
- Tanto Solari en su autobiografía como Rabolini desmintieron el romance, consolidando el tema como una de las leyendas urbanas más de fondo del rock nacional argentino.
Empezando la década de los 90, prolífica para el rock nacional, la música argentina dio la bienvenida a una de las más grandes composiciones de “Patricio Rey y sus redonditos de ricota”. En 1991, con el lanzamiento de “La mosca y la sopa”, “Tarea fina” llegó al público. Un mito empezó a girar en torno al origen de la canción: el amor imposible del “Indio” Solari hacia Karina Rabolini, entonces casada con Daniel Scioli.
“Tarea fina” cuenta una historia de enamoramiento y amor traicionado en primera persona. El cantante se dirige a una mujer, a la de “las más lindas piernas que vi”. Pero la historia no tiene final feliz, porque el yo lírico habla de un abandono por una vida mejor, de lujos, atravesada por la frivolidad.
“Tarea fina” del Indio Solari y las referencias a Karina Rabolini
En los 90 la carrera de modelaje de Rabolini seguía vigente, al igual que su relación con el ex competidor de carreras de lancha y actual Ministro de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. Aún no estaban casados –contrajeron nupcias a fines de 1991–, pero eran una pareja popular. Él, por entonces, competía en carrera en motonáutica en lancha.
“Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar; vas a vivir en el Delta en un lanchón buscando de qué reír”, dicen los versos de “Tarea fina” y, efectivamente, el Delta del río Paraná era uno de los lugares que Scioli frecuentaba por las competencias. Fue allí donde Scioli en 1989 perdió su brazo derecho en un accidente de lancha.
El modelaje le permitió a Rabolini ganar sus primeros sueldos desde joven. Su figura era ya reconocida por la elegancia de sus piernas, razón por la que la letra de “Tarea fina” cuadró a la perfección con la teoría.
Karina Rabolini y el “Indio” Solari hablaron de “Tarea fina”
Pese a la convicción de miles de que “Tarea fina” había sido una dedicatoria, el propio cantautor explicitó en su autobiografía, “Recuerdos que mienten un poco”, que la historia era falsa. No solo negó haber conocido a Rabolini, sino que también dijo que se había tratado de una campaña para aumentar ventas del disco.
En reiteradas oportunidades, Rabolini también fue consultada por el mito de un clásico de “Los Redondos”. “Me encantaría decir que es para mí. Es más, lo gritaría a los cuatro vientos. Pero muy difícilmente sea”, dijo Rabolini en diálogo con Rodolfo Barili. “Nada me gustaría más que adjudicármela, pero sería una falta de respeto al ‘Indio’”, reconoció.