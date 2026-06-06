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"Esa muchachita que llena estadios": el día que el Indio Solari elogió a Lali Espósito

A pocas horas de debutar en su primer concierto en River Plate, un reconocimiento histórico vuelve en momentos de grandes conquistas: el día en que el Indio celebró la música de la joven artista argentina.

El Indio felicitó a Lali por su música tras los shows en Vélez.
El "Indio" felicitó a "Lali" por su música tras los shows en Vélez. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Indio Solari elogió a Lali Espósito tras su show en Vélez por cantar Vencedores Vencidos, destacando su valor artístico y autenticidad más allá del género pop.
  • Lali interpretó una versión de un clásico de Patricio Rey en su show en Vélez. Esto captó la atención de Solari, quien defendió su talento frente a los productos comerciales.
  • El respaldo del ícono del rock argentino tiende un puente generacional y consolida la consagración de la artista pop antes de su histórico y próximo debut en el estadio de River.
Resumen generado con IA

Una de sus pocas y últimas apariciones se la dedicó el "Indio" Solari a Lali Espósito. En ese halo de misticismo propio de su presencia, celebró a la joven cantante argentina, a quien extendió sus felicitaciones: “Esa muchachita que llena estadios”. El exlíder de Patricio Rey y sus Rendonditos de Ricota fue quien destacó a la intérprete por sus aptitudes que iban más allá de lo vocal, resaltando que era muy merecida la categoría de “artista”.

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Un cover de “Vencedores Vencidos” fue el disparador de una charla en la que el Indio puso su atención sobre Lali. Cuando la cantante deslumbraba en uno de sus múltiples shows en Vélez en 2025, se metió en el terreno ricotero para interpretar el tema. Ataviada con un vestido blanco, botas negras y de auténtico rock, la cantante sorprendió a propios y extraños, un acto que también le llegó al propio mítico líder. Dueña de una impronta arrolladora, logró que su versión cruzara las fronteras de los géneros musicales hasta llegar a los oídos del legendario frontman, quien no tardó en reconocer que en ella hay una propuesta que excede los moldes comerciales tradicionales.

El espíritu ricotero en el pop

Así es como el clima ricotero se hizo presente en el estadio. Esa canción tan emblemática distaba mucho de su repertorio habitual, pero fue ejecutada con éxito. Los músicos estuvieron a la altura del desafío, especialmente el saxo, que rompió la noche y le aportó a la pieza esa épica callejera que los ricoteros conocen de memoria. Aquella invitación fue un sí inmediato del público, que rápidamente coreó cada verso, interpelado por el tema.

Para el Indio Solari, el gesto de la joven no pasó inadvertido y se convirtió en el argumento perfecto para defender su autenticidad en tiempos de productos prefabricados. En sus propias palabras en una entrevista ulterior, el músico dejó en claro que "no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba también vale artísticamente, aunque se dedique a un género diferente".

Un puente entre generaciones

Además, en la charla para Futurock la definió como “esa muchachita que llena estadios”, en referencia a sus cuatro shows agotados en Vélez Sarsfield y su gira por España.

El elogio del máximo ícono del rock contracultural argentino no solo respaldaba el fenómeno de Lali —quien venía de agotar cuatro estadios Vélez y consolidar una de sus giras más exitosas— sino que además tendía un puente generacional inesperado.

Temas Lali EspósitoCarlos "Indio" Solari
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