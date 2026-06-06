"Esa muchachita que llena estadios": el día que el Indio Solari elogió a Lali Espósito

Un cover de “Vencedores Vencidos” fue el disparador de una charla en la que el Indio puso su atención sobre Lali. Cuando la cantante deslumbraba en uno de sus múltiples shows en Vélez en 2025, se metió en el terreno ricotero para interpretar el tema. Ataviada con un vestido blanco, botas negras y de auténtico rock, la cantante sorprendió a propios y extraños, un acto que también le llegó al propio mítico líder. Dueña de una impronta arrolladora, logró que su versión cruzara las fronteras de los géneros musicales hasta llegar a los oídos del legendario frontman, quien no tardó en reconocer que en ella hay una propuesta que excede los moldes comerciales tradicionales.