¿Se puede dar de baja la tarjeta de crédito si pagaste cuatro cuotas de 12? En qué momento es posible y qué ocurre con el saldo

Para que este proceso sea efectivo y no genere grises legales, la clave está en la forma en que se comunica la decisión. Siempre se debe notificar a la empresa emisora a través de un medio que permita probar fehacientemente el pedido. Una de las herramientas más efectivas y con mayor respaldo legal para acreditar esta solicitud de cancelación es, por ejemplo, el envío de una carta documento. De esta manera, el usuario se asegura de que no le sigan corriendo cargos indebidos ni comisiones extras bajo la excusa de que "el trámite no ingresó al sistema".