Sergio Massa despidió al Indio Solari: "Los ídolos populares viven para siempre"

También se expresó Malena Galmarini, dirigente política y esposa de Massa, quien recordó el vínculo personal y emocional que mantuvo con la obra del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En su mensaje evocó el lugar que ocuparon las canciones de Solari durante su adolescencia y destacó que su música continuó acompañándola a lo largo de los años. "Y te fuiste… cantando. Acompañaste mucho mi adolescencia y te quedaste en mi vida".