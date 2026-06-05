Sergio Massa despidió al Indio Solari: "Los ídolos populares viven para siempre"

Resumen para apurados
- El dirigente Sergio Massa despidió en redes al músico Carlos "Indio" Solari, fallecido a los 77 años en Argentina por un ACV, destacando su vigencia eterna en la cultura popular.
- Tras confirmarse que el líder de Los Redondos murió por un ACV hemorrágico, Massa y Malena Galmarini compartieron mensajes y fotos destacando el impacto de su obra en sus vidas.
- El deceso del ícono del rock genera masivas despedidas de fans en Plaza de Mayo y consolida un debate transversal en la política local sobre su enorme legado cultural y social.
La muerte de Carlos "Indio" Solari generó conmoción en distintos ámbitos de la sociedad argentina. Además del impacto entre los seguidores del rock nacional, la noticia generó reacciones en el arco político, donde dirigentes de diferentes espacios recordaron la influencia cultural que ejerció el cantante durante décadas.
Uno de los mensajes más destacados fue el de Sergio Massa, quien manifestó su pesar por el fallecimiento del artista a los 77 años. El líder del Frente Renovador eligió las redes sociales para despedir al músico y acompañó su publicación con una imagen en la que Solari aparecía realizando el tradicional gesto de la “V” de la Victoria.
"Los ídolos populares viven para siempre. Gracias por todo, Indio", escribió el ex candidato presidencial.
Los Ãdolos populares viven para siempre.— Sergio Massa (@SergioMassa) June 5, 2026
Gracias por todo, Indio. pic.twitter.com/CPj0MHI9K4
También se expresó Malena Galmarini, dirigente política y esposa de Massa, quien recordó el vínculo personal y emocional que mantuvo con la obra del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En su mensaje evocó el lugar que ocuparon las canciones de Solari durante su adolescencia y destacó que su música continuó acompañándola a lo largo de los años. "Y te fuiste… cantando. Acompañaste mucho mi adolescencia y te quedaste en mi vida".
"Te vamos a extrañar y en ese momento pondremos tus canciones, entrevistas… seguiremos haciendo pogo en tu honor! Hasta siempre, Indio querido! Sos leyenda", sentenció.