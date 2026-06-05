DeportesBásquet

Liga Federal: Belgrano y Talleres pisaron fuerte en el inicio de los playoffs

La Conferencia NOA puso en marcha los cruces directos y dos de los equipos tucumanos tuvieron una destacada actuación en el primer punto de sus respectivas series.

Liga Federal: Belgrano y Talleres pisaron fuerte en el inicio de los playoffs
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Belgrano y Talleres de Tafí Viejo vencieron como visitantes a 9 de Julio y Asociación Mitre en el inicio de los playoffs de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquet.
  • Belgrano venció 77-69 a 9 de Julio con 26 puntos de Araujo, Talleres superó 77-66 a Mitre y Red Star derrotó a Concepción BB en tiempo suplementario tras igualar en el regular.
  • El próximo lunes se jugarán los segundos partidos, donde Belgrano y Talleres buscarán sellar su clasificación a la siguiente ronda, y sus rivales forzar un tercer juego.
Resumen generado con IA

En el inicio de los playoffs de la Liga Federal de Básquet, Belgrano Cultural y Deportivo dio el golpe como visitante al derrotar a 9 de Julio de Salta por 77 a 69 y se adelantó 1-0 en la llave. La gran figura del encuentro fue Máximo Araujo, autor de 26 puntos, bien acompañado por Ulises Amaya, quien aportó 17 unidades para el conjunto dirigido por Hugo Angelicola.  En el local Ángel Torino Flores aportó 22.  

Por su parte, Talleres de Tafí Viejo también arrancó con el pie derecho al vencer fuera de casa a Asociación Mitre por 77 a 66. El equipo conducido por Lucas Vega, con la asistencia de Juan Pablo Flores, dominó el juego de principio a fin y encontró en Cristian Soria y Conrado Echevarría a sus máximos anotadores, ambos con 15 puntos. En el conjunto local, Iván Julián fue el goleador con 13 unidades.

Liga Federal: Belgrano y Talleres pisaron fuerte en el inicio de los playoffs

La nota de la jornada se vivió en Catamarca, donde Red Star superó a Concepción BB por 103 a 91 en tiempo suplementario, luego de igualar en 84 durante el tiempo reglamentario. Mateo Codigoni fue la gran figura del vencedor con 34 puntos seguido por Andrés Alderete (26) En el elenco bandeño dirigido por Víctor Ros se destacaron Lautaro Rivadeneira con 23 unidades, Gonzalo Rodríguez Manrique con 20, Raúl Albertus 15, mientras que Juan Pablo Vigliani 14, y Lucas Velázquez con 12.

Los segundos encuentros de las series se disputarán el próximo lunes. Belgrano y Talleres intentarán cerrar sus respectivas llaves y avanzar de ronda, mientras que Concepción BB buscará hacerse fuerte en casa para igualar la serie y forzar un tercer y decisivo partido el martes.

Temas Club Atlético Talleres de Tafí ViejoClub Concepción BBClub Belgrano Cultural y DeportivoClub Asociación Mitre
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel
1

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años
2

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia
3

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína
4

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina
5

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

Ranking notas premium
San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
1

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
2

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
3

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
4

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
5

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Más Noticias
Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Cuando la hinchada de Atlético Tucumán convirtió un clásico del Indio Solari en un fenómeno viral

Cuando la hinchada de Atlético Tucumán convirtió un clásico del Indio Solari en un fenómeno viral

Caso Agostina Vega: qué contó el segundo detenido sobre las horas previas al crimen

Caso Agostina Vega: qué contó el segundo detenido sobre las horas previas al crimen

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Comentarios