Comienza la hora de la verdad: los cuatro equipos tucumanos salen a escena en los playoffs de la Liga Federal

Los “Patriotas” abrirán su serie en Salta frente a 9 de Julio, un rival que intentará hacerse fuerte en su casa para sacar ventaja. Sin embargo, la localía favorece a Belgrano. El segundo cotejo se disputará el lunes, en el estadio Augusto Machado y, si la serie queda igualada, el tercer y decisivo partido se jugará el martes en el mismo escenario. Pero la emoción no termina allí. Esta instancia ofrecerán un atractivo duelo entre Talleres, que finalizó tercero visitando a Asociación Mitre, sexto en la tabla. Una serie que garantizará la presencia de unos de los dos jugando en cuartos de final con otro de la región NEA.