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Comienza la hora de la verdad: los cuatro equipos tucumanos salen a escena en los playoffs de la Liga Federal

Belgrano, Talleres, Asociación Mitre y Concepción BB iniciarán desde este jueves su camino en los octavos de final de la División NOA. El cruce entre los equipos capitalinos garantiza al menos un representante tucumano en los cuartos de final.

Fernando Ortiz es uno de los jugadores más importantes del Patriota.
Fernando Ortiz es uno de los jugadores más importantes del "Patriota". Prensa Belgrano.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro clubes de Tucumán inician este jueves los octavos de final de la División NOA de la Liga Federal de Básquetbol para buscar el pase a la siguiente ronda del torneo.
  • Tras cerrar la fase regular, Belgrano visita a 9 de Julio, Concepción BB viaja a Catamarca y el cruce directo entre Talleres y Mitre asegura un tucumano en cuartos de final.
  • Esta fase de playoffs define a los clasificados del NOA que enfrentarán a la región NEA, consolidando el protagonismo del básquet tucumano en la categoría nacional.
Resumen generado con IA

La fase regular quedó atrás. Ya no sirven los antecedentes, ni las estadísticas, ni las victorias acumuladas. Desde este jueves comenzará la verdadera batalla los octavos de final la división NOA de la Liga Federal de Básquet y los cuatro equipos tucumanos se lanzarán a la búsqueda de un lugar entre los mejores de la región. Belgrano Cultural y Deportivo fue el mejor representante del Jardín de la República. El equipo dirigido por Hugo Angelicola terminó por detrás de El Carmen de Jujuy, dueño de una campaña perfecta con 14 triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Los “Patriotas” abrirán su serie en Salta frente a 9 de Julio, un rival que intentará hacerse fuerte en su casa para sacar ventaja. Sin embargo, la localía favorece a Belgrano. El segundo cotejo se disputará el lunes, en el estadio Augusto Machado y, si la serie queda igualada, el tercer y decisivo partido se jugará el martes en el mismo escenario. Pero la emoción no termina allí. Esta instancia ofrecerán un atractivo duelo entre Talleres, que finalizó tercero visitando a Asociación Mitre, sexto en la tabla. Una serie que garantizará la presencia de unos de los dos jugando en cuartos de final con otro de la región NEA.

Por su parte, Concepción BB afrontará una exigente visita a Catamarca para enfrentar a Red Star. Los bandeños quedaron cuarto y quinto su rival de turno y será una llave muy pareja.  Y por último, tendrá como protagonista a El Carmen que visitará a Montmartre de Catamarca.

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