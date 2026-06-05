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Así es la casa donde murió el Indio Solari en Parque Leloir: el refugio que eligió lejos de la fama

Rodeada de amplios jardines, con un estudio de grabación propio y estrictas medidas de seguridad, la propiedad se convirtió durante años en el refugio elegido por el histórico músico para mantenerse alejado de la exposición pública.

El Indio Solaria vivía en Parque Leloir, su refugio alejado de la exposición mediática
El Indio Solaria vivía en Parque Leloir, su refugio alejado de la exposición mediática
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El músico Carlos 'Indio' Solari falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó, tras sufrir una descompensación el viernes en su jardín.
  • El artista residía en esta quinta con su familia y su estudio Luzbola, buscando privacidad ante su diagnóstico de Parkinson y la gran exposición de su carrera.
  • La pérdida del histórico líder de los Redonditos de Ricota conmociona al rock argentino, abriendo investigaciones de rutina y cerrando el ciclo de un ícono cultural.
Resumen generado con IA

La muerte del Indio Solari a los 77 años puso el foco en el lugar donde el histórico músico pasó gran parte de sus últimos años. Se trata de una propiedad ubicada en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, donde eligió instalarse junto a su familia para llevar una vida alejada de la exposición pública.

Fue precisamente en esa vivienda donde este viernes se desplegó un importante operativo policial y judicial tras conocerse el fallecimiento del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según trascendió, el músico se habría descompensado cerca de la pileta de la casa y lo encontró su cuidadora, quien llamó al sistema de emergencias.

La casa de Parque Leloir que el Indio Solari convirtió en su refugio

Rodeada de árboles y amplios espacios verdes, la propiedad funcionó durante años como un verdadero refugio personal para el músico. Allí compartía su vida cotidiana junto a su esposa, Virginia Mones Ruiz, y su hijo, lejos de los escenarios y de la intensa atención mediática que lo acompañó durante décadas.

La casa del Indio Solari en Parque Leloir La casa del Indio Solari en Parque Leloir

El inmueble contaba con distintos sectores destinados tanto a la vida familiar como a la actividad artística. Uno de los espacios más importantes era Luzbola, el estudio de grabación donde el Indio componía, trabajaba en nuevos proyectos musicales y realizaba ensayos en un ambiente de absoluta privacidad.

Mientras las áreas vinculadas con la música se encontraban en la planta baja, los sectores destinados al descanso familiar estaban ubicados en la parte superior de la vivienda.

Cómo es la propiedad donde pasó sus últimos años

Además del estudio, la residencia disponía de amplios jardines, una pileta y un quincho, características que reforzaban el perfil tranquilo y reservado que el músico buscó mantener durante la última etapa de su vida.

Con el paso de los años, y especialmente después de hacer público su diagnóstico de Parkinson en 2016, Solari redujo considerablemente sus apariciones públicas y encontró en esa casa un espacio donde preservar su intimidad.

La propiedad también contaba con importantes medidas de seguridad y sistemas de vigilancia. A eso se sumaba la presencia de perros ovejeros alemanes, elegidos por el músico tanto por compañía como por protección.

Los vecinos de la zona relataban que, cuando salía de su hogar, intentaba evitar ser reconocido utilizando gorras, anteojos oscuros y otras prendas que le permitieran pasar inadvertido.

Un lugar para escapar de la exposición pública

El propio entorno del artista había reconocido en distintas oportunidades las dificultades que le generaba la enorme popularidad alcanzada a lo largo de su carrera.

En una entrevista concedida años atrás, Virginia Mones Ruiz resumió esa situación con una frase que se volvió célebre: “A éste ya no lo puedo sacar a ningún lado”.

Aunque el Indio Solari contó en diversas ocasiones que disfrutaba del anonimato que podía experimentar durante sus viajes al exterior, especialmente en grandes ciudades, fue en Parque Leloir donde encontró el equilibrio que buscaba.

Allí construyó el espacio donde transitó sus últimos años, rodeado de su familia, sus proyectos musicales y lejos de los flashes que lo acompañaron durante gran parte de su vida artística.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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