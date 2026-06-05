Skay despidió al Indio Solari con un conmovedor mensaje tras años de enfrentamiento

Resumen para apurados
- Skay Beilinson despidió al Indio Solari en Instagram tras su fallecimiento en Argentina, un emotivo gesto que rompe años de distanciamiento tras la separación de Los Redondos.
- Ambos se distanciaron en 2001 tras disolver la banda por diferencias artísticas y financieras. Ante la noticia del fallecimiento, Skay suspendió su próximo concierto programado.
- El homenaje conmovió a los fanáticos y sella la reconciliación histórica de ambos líderes, marcando el cierre definitivo de la era más influyente del rock nacional argentino.
Horas después de confirmarse el fallecimiento del Indio Solari, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida de artistas, colegas y seguidores. Entre ellos se destacó el de Eduardo "Skay" Beilinson, histórico compañero del músico en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
A través de una publicación en Instagram, el guitarrista recordó los años compartidos junto al Indio y dejó un mensaje cargado de emoción que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la banda. “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre”, escribió Skay.
Además, anunció la suspensión del recital que tenía previsto realizar junto a su banda y agregó: “Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”.
La histórica pelea entre el Indio Solari y Skay Beilinson
El mensaje llamó especialmente la atención porque durante años existió una profunda distancia entre los dos máximos referentes de Los Redondos, cuya separación marcó el final de una de las bandas más influyentes de la historia del rock argentino.
Las diferencias comenzaron a hacerse públicas después de la disolución del grupo en 2001. Con el paso de los años, ambos ofrecieron versiones distintas sobre los motivos de la ruptura y protagonizaron cruces mediáticos vinculados al manejo del proyecto artístico, decisiones internas y el patrimonio audiovisual de la banda.
En distintas entrevistas, tanto el Indio como Skay reconocieron desacuerdos que se profundizaron con el tiempo y terminaron alejándolos. Incluso llegaron a intercambiar cuestionamientos públicos sobre las razones que llevaron al final definitivo de Los Redondos.
Más allá de aquellas diferencias, el mensaje difundido por Skay reflejó el vínculo artístico y personal que ambos construyeron durante décadas y que dio origen a canciones que marcaron a varias generaciones.