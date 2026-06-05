Skay despidió al Indio Solari con un conmovedor mensaje tras años de enfrentamiento

A través de una publicación en Instagram, el guitarrista recordó los años compartidos junto al Indio y dejó un mensaje cargado de emoción que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la banda. “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre”, escribió Skay.