Crece la presión de PyMEs y profesionales para que ARCA habilite planes de pago y frene embargos

La preocupación surge en un contexto de incremento de las fiscalizaciones y de medidas que afectan la capacidad de cobro de numerosas firmas. En el Palacio de Hacienda, sin embargo, se sostiene que en los próximos meses la economía mostrará una recuperación y que los bancos comenzarán a ofrecer financiamiento a tasas más accesibles para empresas y consumidores, lo que contribuiría a recomponer la situación financiera del sector privado.