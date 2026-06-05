Crece la presión de PyMEs y profesionales para que ARCA habilite planes de pago y frene embargos

Resumen para apurados
- Entidades pymes y profesionales reclamaron al Ministerio de Economía que ARCA suspenda embargos e implemente planes de pago de largo plazo ante la severa crisis financiera.
- El pedido de CAME y Fapcep surge tras el aumento de embargos a pymes. Hasta ahora, el gobierno solo habilitó un plan de alivio fiscal excepcional para clínicas y sanatorios.
- Mientras las pymes exigen alivio urgente, el ministro Caputo confía en que la baja de tasas y la reactivación del segundo semestre sanearán la situación del sector privado.
Entidades empresariales y profesionales intensificaron en las últimas horas sus reclamos ante el Ministerio de Economía nacional para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implemente planes de pago de largo plazo y suspenda temporalmente los embargos sobre pequeñas y medianas empresas.
La preocupación surge en un contexto de incremento de las fiscalizaciones y de medidas que afectan la capacidad de cobro de numerosas firmas. En el Palacio de Hacienda, sin embargo, se sostiene que en los próximos meses la economía mostrará una recuperación y que los bancos comenzarán a ofrecer financiamiento a tasas más accesibles para empresas y consumidores, lo que contribuiría a recomponer la situación financiera del sector privado.
En este escenario, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Fapcep) presentó una nota ante ARCA para solicitar la implementación de un régimen especial de regularización destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, junto con la suspensión transitoria de medidas cautelares.
La entidad fundamentó el pedido en las dificultades que enfrentan numerosas pymes para normalizar su situación financiera y cumplir con sus obligaciones tributarias. Además, reclamó que el eventual régimen permita incorporar obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago anteriores, vigentes o caducos, así como retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas, anticipos e intereses vinculados a obligaciones ya canceladas.
El reclamo se produce en medio de un aumento de los embargos sobre cuentas de empresas bajo una modalidad que apunta directamente a los cobros de sus clientes. Según explican desde el organismo recaudador, esta metodología fue adoptada luego de detectar que los embargos tradicionales sobre cuentas bancarias no lograban resultados efectivos porque muchas veces no se encontraban fondos disponibles, consignó el diario
A la solicitud de la Fapcep se sumó esta semana la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que también pidió la creación de un régimen especial de facilidades de pago. La entidad propuso un esquema de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.
El planteo de CAME contempla además la inclusión de deudas vencidas al 31 de mayo de este año, junto con planes de pago vigentes y aquellos que hayan caducado.
Por el momento, ARCA sólo anunció una medida de alivio para clínicas y hospitales privados afectados por retrasos en los pagos de obras sociales y del PAMI. A través de la Resolución General 5858/2026, el organismo habilitó un plan especial para regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, con financiamiento de hasta 60 cuotas mensuales.
Hasta ahora, ese sector es el único que cuenta con un esquema excepcional de asistencia por parte del organismo recaudador.
El planteo de las entidades también llegó al ministro de Economía, Luis Caputo. Semanas atrás, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, trasladó una solicitud similar durante una reunión mantenida en el Palacio de Hacienda. Asimismo, representantes de los consejos profesionales de ciencias económicas mencionaron la problemática de los embargos durante encuentros vinculados al análisis de modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal.
En ambos casos, el ministro manifestó su expectativa de una recuperación económica durante el segundo semestre del año y confió en que el financiamiento privado a tasas más bajas contribuirá a mejorar la situación financiera de pymes y consumidores.
Mientras tanto, las entidades continúan reclamando medidas concretas para aliviar la carga tributaria y financiera de un sector que enfrenta crecientes dificultades para sostener su actividad y cumplir con sus obligaciones fiscales.